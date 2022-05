"Słuchajcie dranie! Zdradzę wam sekret!". Sołowjow wściekł się na antenie

Timothy Snyder amerykański historyk, profesor Uniwersytetu Yale, w najnowszym artykule dla "New York Times", nazwał Rosję krajem faszystowskim. Znany rosyjski propagandzista Władimir Sołowjow bardzo zdenerwował się z powodu tego artykułu. - Słuchajcie dranie! Zdradzę wam sekret! - grzmiał na antenie rosyjskiej telewizji.

Timothy David Snyder to amerykański historyk, profesor Uniwersytetu Yale. Specjalizuje się w zakresie historii nowożytnego nacjonalizmu oraz dziejów Europy Środkowej i Wschodniej. Napisał artykuł dla amerykańskiej gazety "New York Times", gdzie w tytule nazwał Rosję krajem faszystowskim. Tekst Snydera wyjątkowo wzburzył rosyjskiego propagandzistę Władimira Sołowjowa.

- To pseudoprofesor z pseudouniwersytetu! - grzmiał rosyjski propagandzista w programie "Wieczór z Władimirem Sołowiowem", emitowany na kanale państwowej telewizji Rossija 1. - On niczego nie wie, niczego nie rozumie! Jest regularnym kłamcą, nazywając Rosję państwem faszystowskim - mówił Sołowjow.

"Kretyni na uniwersytetach"

W dalszej części programu Sołowjow przekonywał, że to USA jest państwem faszystowskim, odwołując się do Donalda Trumpa. - Słuchajcie dranie! Zdradzę wam sekret! Porównajcie hasła Donalda Trumpa jak, "stwórzmy Amerykę ponownie wielką" - mówił rosyjski dziennikarz.

Władimir Sołowjow wymieniał kolejne przykłady, świadczące za tym, że Donald Trump jest faszystą. To między innymi czerwone czapki z napisem "Make America Great Again", które mają świadczyć o przynależności do grupy, czy liczne wiece poparcia.

- Jeśli tacy kretyni uczą na uniwersytetach, to większość narodu to muszą być kretyni - podsumował Sołowjow.

Zmiana narracji Rosji

Rosyjska propaganda zmieniła swoje nastawienie do Donalda Trumpa. Wcześniej podczas jego prezydentury Rosja wypowiadała się pozytywnie o byłym prezydencie. Również Donald Trump nie szczędził komplementów na temat Władimira Putina podczas swojej prezydentury.

Władimir Sołowjow to rosyjski dziennikarz telewizyjny i radiowy, propagandysta, prezenter kanału Rossija 1 i Rossija 24. 22 kwietnia 2014 roku otrzymał order Aleksandra Newskiego za "wysoki profesjonalizm i obiektywizm w relacjonowaniu wydarzeń w Republice Krymu".

RadioZET.pl