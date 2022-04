Śmierć na polu walki albo represje. Tragiczny wybór generałów z Rosji

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow poinformował, że wśród rosyjskich generałów nie ma zgody co do dalszych działań ofensywnych rosyjskiej armii. "Oni obawiają się śmierci na polu walki" - stwierdził wręcz Budanow.

Rosja koncentruje siły, by przeprowadzić zmasowany atak w Donbasie, celem zdobycia co najmniej dwóch obwodów Ukrainy w ich pełnych granicach (doniecki i ługański). Agresorzy napierają też w miejscowościach w obwodzie charkowskim, a na południu Ukrainy – w chersońskim i zaporoskim.

Ukraińcy od początku wojny regularnie informują o stratach zadanych Rosji, włączając w to najwyższych dowódców. Generałowie, którym Putin i Kreml wyznaczył w Ukrainie listę celów, mają coraz bardziej tragiczny wybór.

Generałowie z Rosji mają tragiczny wybór. Między represjami a ryzykiem śmierci

"Rosjanie przygotowują się do decydującej dla nich bitwy. Spieszą się, ponieważ są bardzo ograniczeni czasowo. Chcą mieć przynajmniej jakąś przewagę taktyczną i realne sukcesy, które mogliby ogłosić jako «zwycięstwo» w tej «operacji specjalnej»" - poinformował szef wywiadu wojskowego Ukrainy w serwisie Telegram.

Zapewnił, że "nic z tego nie wyjdzie, nie starczy im czasu, a Ukraina obroni się". "Możliwe są ich pewne zwycięstwa taktyczne, ale teraz jest tak, że niektóre wsie przechodzą z rąk do rąk dwa lub trzy razy dziennie" – zapewnił Budanow.

Jego zdaniem rosyjscy generałowie nie są "jednomyślni" w sprawie działań ofensywnych, bowiem do tej pory potwierdzono zabicie ośmiu generałów rosyjskich, co faktycznie przeraża kolejnych z dowódców "oddelegowanych" do Ukrainy. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy dodał, że z drugiej strony rosyjscy generałowie boją się represji w przypadku porażki. "Oni obawiają się śmierci na polu walki" - przekazał Budanow.

Budanow podkreślił, że ukraiński wywiad dysponuje danymi, iż Rosjanom kończą się zapasy precyzyjnych pocisków. Jednocześnie ze względu na sankcje Moskwa nie ma możliwości rozpoczęcia nowej produkcji tego typu broni. W poniedziałek 18 kwietnia generalny sztab sił zbrojnych Ukrainy podał, że Rosja straciła dotąd w walkach m.in. 381 zestawów artyleryjskich, 167 samolotów i 147 śmigłowców, a także 155 dronów oraz 67 jednostek środków obrony przeciwlotniczej.

