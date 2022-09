Tir spadł z wiaduktu i stanął w płomieniach. Nie żyje kierowca

Do tragedii doszło we wtorek między Fairview a Allen przed godziną 15 lokalnego czasu. W sieci krąży nagranie, na którym widać przerażający moment, gdy samochód stacza się z wiaduktu.

Wypadek w Teksasie. Nie żyje kierowca ciężarówki

Kierowcą tira był 71-letni Gustavo Rodriguez Gomez. Mężczyzna zginął na miejscu.

Na filmie uchwyconym przez kierowcę innego pojazdu widać, jak ciężarówka uderzyła w ścianę wiaduktu, przeleciała nad barierkami, spadła z mostu, a kilka sekund później stanęła w płomieniach.

Policja ustaliła, że tuż przed wypadkiem tir uderzył w inny samochód. Drugi kierowca nie odniósł obrażeń. Policja nie podała, czy przeciwko tej osobie zostaną postawione zarzuty.

- To skłania do przemyśleń, gdy siedzimy za kierownicą. [...] Nie wiemy, co spowodowało ten straszny wypadek z udziałem kierowcy, który stracił życie i nie wróci do domu – mówił świadek katastrofy Anayansi Gonzalez, cytowany przez lokalne media.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/fox4.news.com/univision.com