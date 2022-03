To już 35. doba wojny w Ukrainie. Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie miasta, które dzielnie bronią się przed atakami najeźdźców ze wschodu. Większość najważniejszych ośrodków - Kijów, Lwów, Charków - wciąż pozostaje niezdobytych.

Niestety, Rosjanie nie mają litości ani skrupułów nie tylko, gdy bombardują szkoły, szpitale i budynki mieszkalne pełne ludności cywilnej. Ukraiński MON poinformował o przypadku wyjątkowego bestialstwa ze strony żołnierzy agresora.

Mariupol. Kobieta przez kilka dni była gwałcona na oczach syna

"W Mariupolu rosyjscy okupanci na zmianę gwałcili kobietę przez kilka dni na oczach jej 6-letniego syna. Kobieta później zmarła z powodu obrażeń. Jej syn osiwiał" - napisał resort na Twitterze. "To nie jest filmowy horror. Gwałt, przemoc, morderstwo - to oznacza «ruski mir»" - dodano. Wpis został już jednak usunięty z mediów społecznościowych.

Występując w środę w Europejskim Komitecie Regionów, komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson zwróciła uwagę, że obecnie coraz częściej do Unii Europejskiej docierają uchodźcy w traumie. - Widzieliśmy, jak wyglądają obrazy z Mariupola, z innych miast, także jest oczywiste, z jaką traumą musi się to wiązać - podkreśliła.

- Rozmawiałam dwa dni temu z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy Denysem Monastyrskim, który mówił o systematycznych gwałtach na kobietach, często na oczach dzieci, czego dokonują rosyjscy żołnierze, więc nie ma żadnej wątpliwości, że ci uchodźcy są straumatyzowani - dodała komisarz.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo

RadioZET.pl/PAP