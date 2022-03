"To tylko kwestia czasu..." Zełenski w nowym wystąpieniu ostrzega NATO

Wołodymyr Zełenski, podsumowując w niedzielę późnym wieczorem 18. dzień wojny w Ukrainie, zwrócił się bezpośrednio do NATO. - Dzisiejszy poranek był czarny. Bomby znów spadały na naszą ziemię. 30 rakiet spadło tylko na obwód lwowski. Tam nie było nic, co mogłoby stanowić zagrożenie dla Rosji. I było to zaledwie 20 km od granic NATO - podkreślił ukraiński prezydent. Przypomnijmy, że zgodnie z danymi strony ukraińskiej w niedzielnym ataku rakietowym na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie, w pobliżu granicy Ukrainy z Polską, zginęło 35 osób, a 135 zostało rannych.

- W ubiegłym roku jasno ostrzegałem przywódców NATO, że jeśli nie zostaną zastosowane ostre środki prewencyjne wobec Federacji Rosyjskiej, to rozpocznie ona wojnę - mówił Zełenski. - Teraz powtórzę znowu. Jeżeli nie zamkniecie naszego nieba, to jest tylko kwestią czasu, kiedy rosyjskie rakiety będą spadać na wasze terytorium, na terytorium NATO. Na domy waszych obywateli - ostrzegł.

Mówiąc o śmierci amerykańskiego dziennikarza Brenta Renauda, który zginął w niedzielę w Irpieniu niedaleko Kijowa, Zełenski ocenił, że "był to rozmyślny atak armii rosyjskiej". - Oni wiedzieli, co robią - przekonywał prezydent Ukrainy. - Ale nie wszyscy na Zachodzie to wiedzą - dodał.

Ukraińców zapewniał po raz kolejny: "wygramy". - Wygramy, tak jak my Ukraińcy potrafimy to robić. Zawsze będziemy pamiętać o swoich. Tych, którzy są nasi duchem, sercem i szczerością. Jesteśmy razem. Nie za pieniądze, nie z przymusu. My jesteśmy Ukraińcami - podkreślał. - Przechodzimy najstraszniejszą próbę naszej historii, naszego życia. Bronimy tego, co jest dla nas najcenniejsze. Będziemy się trzymać razem, będziemy walczyć i pokonamy wroga - podsumował.

