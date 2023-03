Polska Madeleine McCann w amerykańskiej telewizji. Julia opowiedziała wszystko

21-letnia Julia Faustyna Wendell nieustannie przekonuje, że to ona jest zaginioną przed 15 laty Madeleine McCann. Sprawa od początku budzi ogromne wątpliwości, ale jednocześnie cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Wielu ekspertów wypowiadało się już mocno sceptycznie o wersji Julii, ale na obecną chwilę nie można jej jednoznacznie potwierdzić, ani wykluczyć.

Odpowiedź mają przynieść wyniki badań DNA. Julia Wendell już poddała się badaniom, a ostateczny werdykt mają wydać śledczy. Gotowość do badań wyrażają także rodzice zaginionej Madeleine McCann. Przypomnijmy, że szwajcarska firma, używając swojego programu opartego o sztuczną inteligencję do analizy zdjęć twarzy, w marcu porównała fotografie Polki i zaginionej Brytyjki, po czym wydała opinię, że Julia Wendell i Madeleine McCann to najprawdopodobniej dwie różne osoby.

Polska Madeleine McCann w amerykańskiej telewizji

21-letnia Julia twierdzi, że handlarze ludźmi przemycili ją do naszego kraju, gdy była dzieckiem. W sprawie brakuje jednak sprawdzonych informacji i dowodów. W ich miejsce pojawiają się różne teorie, które nie są w żaden sposób oparte na wiarygodnych przesłankach. Fia Johansson, podająca się za prywatną detektyw i medium, przekonuje, że Polka była przez 5 lat codziennie faszerowana środkami odurzającymi, odkąd skończyła 7 lat.

Johnsson mówiła także, że jej klientkę wykorzystywał pedofili z Niemiec, rzekomo podobny do mężczyzny z policyjnego portretu, który przedstawiał podejrzewanego ws. zniknięcia Madeleine McCann. Działania Johansson nabierają jednak medialnego tempa. Prywatna detektyw oraz Julia Wendell wystąpiły w amerykańskiej telewizji.

Chodzi o popularny program ze znanym prezenterem Philem McGrawem, lepiej znanym jako Dr. Phil. The Dr. Phil Show, obecnie jeden z najpopularniejszych talk show w USA, jest nagrywany w Paramount Studios w Hollywood w Kalifornii. Emisja programu odbędzie się 27 marca. Fia Johansson przekonuje, że Julia opowiedziała całą swoją historię oraz własną wersję wydarzeń z 2007 roku.

Julia Wendell jest zaginioną Madeleine McCann?

"Bardzo się cieszę, że Julia zyskała przestrzeń do odważnego zabrania głosu i rzucenia światła na swoją brutalną i pełną nadużyć przeszłość. Mam nadzieję, że przybliży ją to do sprawiedliwości" - napisała na Instagramie Johansson. Detektyw opublikowała także zdjęcie ze studia telewizyjnego, na którym widzimy ją u boku 21-letniej Polki.

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku w miejscowości Praia da Luz w portugalskim regionie Algarve. Dziewczynka zniknęła z mieszkania na parterze budynku, w którym zakwaterowano wczasowiczów z ośrodka wypoczynkowego Mark Warner. Z zeznań jej rodziców wynika, że zostawili ją w pokoju hotelowym około godziny 19:30 czasu lokalnego i udali się na kolację w towarzystwie przyjaciół. Rodzice twierdzą, że podczas trwania posiłku córka była przez nich wymiennie odwiedzana. Matka Madeleine zeznała, że podczas odwiedzin w pokoju córki około godz. 22 zastała w jej pokoju puste łóżko oraz otwarte okno. Sprawa jej zaginięcia do dziś pozostaje nierozwiązana.

