Polska Madeleine McCann wyznała prawdę w wywiadzie. Słowa o jej matce łamią serce

Julia Wendell utrzymuje, że może być Madaleine McCann, mimo że eksperci od analizy twarzy stwierdzili, że to mało prawdopodobne. W poniedziałek wyemitowano wywiad z Polką w programie Dr Phil, który prowadzi amerykański psycholog Phil McGraw. Julia powiedziała, że w czerwcu 2022 roku zaczęła szukać informacji o swoim pochodzeniu, ponieważ czuła, że w jej życiu “coś jest nie tak”, a ona sama może być zaginionym dzieckiem. - Mama mnie nie przytulała, nie mówiła, że mnie kocha. Wydawało mi się to podejrzane - powiedziała w programie Dr. Phila.

Dziewczyna zaczęła pytać swoją matkę o zdjęcia z okresu, gdy ta była w ciąży i akt urodzenia. - Zawsze zmieniała temat - stwierdziła Julia. Według niej w jej książeczce zdrowia strony od pierwszej do szóstej są puste.

Polska Madeleine McCann u Dr. Phila

Wyjaśniła też, że założyła konto na Instagramie, na którym pokazała serię zdjęć mających świadczyć o jej podobieństwie do zaginionej Brytyjki, ponieważ ambasady polska i brytyjska nie chciały z nią rozmawiać. - Spróbowałam więc wykorzystać moc mediów społecznościowych - przyznała.

Julii w programie towarzyszyła Fia Johansson, która podaje się za prywatną detektyw i medium. Kobieta pomaga dziewczynie z Polski w jej dochodzeniu. - Kiedy zaczęłam angażować się w sprawę Julii, jedną rzeczą, która mnie naprawdę przekonała, były oczy (obu dziewczyn – red.) […] Zaczęłam badać ciało Julii, żeby sprawdzić, czy ma te same znamiona. Dla mnie tak, miała - zapewniła Johansson.

Prywatna detektyw stwierdziła również, że matka Julii odmówiła wykonania testu DNA. Nie odbierała też telefonów i nie odpowiadała na sms-y. - W tej chwili częściowo poznałam prawdę, ale dopóki nie dostanę odpowiedzi, trudno przesądzić w 100 procentach o którejkolwiek z wersji - dodała.

fot. YouTube/Porównanie znamion na twarzy Julii i Madeleine

W programie porównano zdjęcia, które Julia wrzuciła na swój profil na Instagramie. - Masz tę samą zmianę na tęczówce - powiedział Dr Phil. - Teraz jest już trochę wyblakłe, ale tak - zgodziła się Julia. Przekonywała również, że jej twarz ma te same grymasy, gdy się śmieje oraz podobny dołek na poliku.

fot. YouTube/Dr Phil/Zmiana barwnikowa na tęczówce Madeleine porównana do tęczówki Julii

Julia dodała, że jej matka nie pokazała żadnych dowodów, że rzeczywiście ją urodziła. - Ale mówi, że pojechała do szpitala i cię urodziła - wtrącił Dr Phil. - Gdy ją zapytałam, jeszcze przed całą tą sprawą, żeby pokazała mi zdjęcia z okresu ciąży lub z mojego dzieciństwa, gdy miałam cztery lata, odmówiła. Nie chciała robić żadnych testów i nie chciała pokazać żadnych zdjęć - odpowiedziała Julia. Dr Phil zapytał ją, ile teraz ma lat. - Mam 21 lat według dokumentów - odparła.

Prowadzący program zwrócił się wówczas do Fii Johansson, czy zweryfikowała to, co mówi Julia. - Jeden z członków mojego zespołu jechał prawie trzy godziny do szpitala, w którym według jej matki - urodziła Julię. Nic nie znalazł, powiedzieli: “nic tu nie mamy”. W kolejnym szpitalu, to samo: “nic nie mamy”. Pojechaliśmy do trzeciego szpitala i usłyszeliśmy, że nic nie mają. We wszystkich trzech szpitalach powiedzieli to samo: "nic nie mogliśmy znaleźć" - wyjaśniła Fia Johansson. Dr Phil upewnił się, że nie znaleźli żadnego aktu urodzenia. - Nie było żadnego aktu urodzenia - potwierdziła prywatna detektyw.

Następnie prowadzący skonfrontował Julię i pomagającą jej prywatną detektyw z oświadczeniem rodziny, która zaprzecza historii Julii oraz zapewnia, że dziewczyna zabrała swój akt urodzenia i zdjęcia z dzieciństwa. - Mówią, że masz te zdjęcia i akt urodzenia - zwrócił uwagę Dr Phil. - Nigdy nie widziałam mojego aktu urodzenia ani nie wzięłam zdjęć - zaprzeczyła Julia.

Julia Wendell o swoim pierwszym wspomnieniu

Kolejnym wątkiem były wczesne wspomnienia Julii. 21-latka z Polski twierdzi, że ma ich niewiele z okresu 8 i 9 lat, a z wcześniejszych lat tylko jedno. - To wspomnienie związane z plażą i wodą. To morze lub ocean. Są tam żółwie, a dzieci próbują je łapać - powiedziała Julia.

Fia Johansson mówiła z kolei, że sprawdziła, że w Portugalii w 2007 roku, gdy zaginęła Madeleine McCann, żółwie mogły się urodzić w maju lub czerwcu. - Czas więc się zgadza. Kiedy to wszystko poukładałam w jedną całość, poczułam, że to ma sens i uznałam, że muszę ustalić, dlaczego zapamiętała akurat to - mówiła Johansson.

Julia wspominała też budynki o jasnych kolorach i promienie słońca, które się na nich odbijały. - To może być jej wspomnienie z okresu, gdy miała trzy lata. Możliwe, że jest to ten sam budynek, sprzed którego zniknęła Madaleine w 2007 roku - uznała Fia Johansson.

Dr Phil zauważył, że te zdjęcia obiegły media i może być trudne oddzielenie tego, co zapamiętała Julia, od tego, co zobaczyła. - Zadawałam jej pytania w różny sposób. Każda odpowiedź była dokładnie taka sama. Kiedy wymyślamy historie, one się zmieniają, ponieważ to nie jest prawdziwa historia, coś zmyślamy. Wszystkie historie, które opowiadała o tych wspomnieniach, myślach i tych obrazach oraz wizjach, były dokładnie takie same - stwierdziła prywatna detektyw. - Nie sądzę, że kłamie na temat wspomnień lub wizji. Wierzę, że pamięta różne rzeczy, próbuje połączyć te myśli i rozeznać, czy to naprawdę możliwe, że “ja tam byłam” - oceniła Johansson.

W programie Julia powiedziała również, że była molestowana seksualnie. - Peter Ney wykorzystywał mnie seksualnie, gdy byłam dzieckiem. Peter Ney został skazany za to, co mi zrobił. Wierzę, że może być spokrewniony z Martinem Neyem. Martin Ney był podejrzany w sprawie Madeleine McCann. To międzynarodowy handlarz dziećmi, seryjny morderca. Myślę, że mogę być Madeleine McCann, ponieważ kiedy byłam młodsza, widziałam zdjęcie mężczyzny, który wyglądał jak Martin Ney - opowiadała Julia.

Julia pytana o matkę w Polsce i test DNA

Dr Phil zapytał o test DNA, któremu miała poddać się Julia.

- Czekamy na wyniki - odpowiedziała 21-letnia Polka.

- Jeśli ten wynik jest zgodny z (DNA - red.) twojej matki i pokaże, że jesteście spokrewnione, co wtedy pomyślisz? - drążył prowadzący.

- Myślę, że matki nie powinny robić takich rzeczy swoim dzieciom. Mam młodszą, 9-letnią przyrodnią siostrę. Bardzo ją kocham, jest dla mnie wszystkim. Jeśli przyjdzie do mnie i powie “Julia, ktoś mnie skrzywdził”, to wyciągnę tę osobę z jej domu i zrobię wszystko, żeby moja siostra była bezpieczna - zapewniła Julia.

21-latka z Polski wyznała, że nawet jeśli jej matka (z Polski - red.) rzeczywiście ją urodziła, to nie chce mieć z nią żadnego kontaktu. - Ale wierzę, że ona nie jest moją matką - utrzymywała Julia.

Dr Phil na koniec zapytał, czy dostarczy próbkę swojego DNA Scotland Yardowi (policja w Londynie – red.). - Jeśli DNA wykaże, że mam korzenie w Wielkiej Brytanii, zrobię to - zadeklarowała Julia.

RadioZET.pl/Dr Phil