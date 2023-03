Iwona Wieczorek została pobita przed zaginięciem? "Odebrałem od niej telefon"

Patryk G., czyli były partner Iwony Wieczorek, zeznał, że nastolatka została pobita przez jego kolegów, gdy wracała do domu z imprezy. Zdarzenie to miało miejsce na około tydzień przed jej zaginięciem. Iwona Wieczorek ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Do dziś nie wiadomo, co stało się z młodą kobietą.