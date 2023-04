Fiasko rozmów Putina i Xi. Tego chciała Rosja od przywódcy Chin

Rosja zatwierdziła w piątek 31 marca nową koncepcję polityki zagranicznej. Dokument zaaprobował prezydent Władimir Putin. Z ustaleń ISW wynika, że zakłada on propagowanie w środowisku międzynarodowym koncepcji utworzenia antyzachodniej koalicji.

W dokumencie zaaprobowanym przez rosyjskiego przywódcę Zachód przedstawiany jest jako antyrosyjska i destabilizująca siła, w dużo większym stopniu niż w poprzedniej koncepcji polityki zagranicznej z 2016 roku. Według ISW Putin chciał wykorzystać spotkanie z Xi Jinpingiem, by przekonać przywódcę Chin do stworzenia takiej inicjatywy. Do ich spotkania doszło w dniach 20-22 marca w Moskwie.

ISW: Putin proponował Chinom antyzachodnią koalicję. Xi odmówił

W ocenie analityków propozycja Putina dotycząca utworzenia wraz z Chinami antyzachodniego bloku nie została odebrana pozytywnie podczas wizyty chińskiego przywódcy. "Xi odmówił poparcia wymyślonego przez Putina geopolitycznego konfliktu z Zachodem" – podał ISW. Po spotkaniu Putina i Xi zbrodniarz z Kremla zapowiedział, że Rosjanie rozmieszczą taktyczną broń jądrową na Białorusi.

Kreml najpewniej opublikował nowe wytyczne polityki zagranicznej w przeddzień objęcia przez Rosję (1 kwietnia) przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W ocenie Instytutu Studiów nad Wojną Moskwa chce stworzyć tło informacyjne do dalszych prób formowania antyzachodniej koalicji na forum tej organizacji.

1 kwietnia sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy przyznał, że na Białorusi nie będzie rosyjskiej broni jądrowej, bo na taki scenariusz nie zgodzą się Chiny. - Żadnego rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Białorusi nie będzie i nie może być, dopóki Chiny nie pozwolą Putinowi na rozmieszczenie tam broni jądrowej. Czy Chiny pozwolą Putinowi rozmieszczać broń jądrową na terytorium Białorusi? Jestem bardziej niż pewny, że nie – oznajmił Daniłow, cytowany w sobotę przez portal Suspilne.

Jak ocenił, broń jądrowa na Białorusi nie jest potrzebna ani Chinom, ani Rosji. Wypowiedzi Putina na ten temat określił jako szantaż mający na celu skłonienie USA do jak najszybszego podjęcia negocjacji, by zakończyć wojnę na warunkach rosyjskich.

RadioZET.pl/PAP/Understandingwar.org