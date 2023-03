Turcja chce poszerzenia NATO tylko o Finlandię. Erdogan podał datę

Zdecydowaliśmy o rozpoczęciu w parlamencie Turcji procesu ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO - powiedział w piątek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. Rząd w Helsinkach nadal ma nadzieje, że Turcja zaakceptuje również akcesję Szwecji do Sojuszu, co nadal blokuje Ankara.