Starcie Rosjan z wagnerowcami. "Ofiary śmiertelne po oby stronach"

Szokujące informacje pojawiły się w niedzielnym komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Wynika z nich, że wojska rosyjskie wdały się w walkę z przedstawicielami Grupy Wagnera. Z raportu wynika, że po obu stronach są ofiary śmiertelne.

Rosjanie starli się z Grupą Wagnera. Są ofiary śmiertelne

"Nie mając żadnych znaczących osiągnięć na polu bitwy, żołnierze rosyjskich sił zbrojnych i żołnierze Grupy Wagnera coraz częściej szukają winnych takiego stanu rzeczy. Odpowiedzialność za własne obliczenia taktyczne i poniesione straty zrzucają na siebie nawzajem" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem ukraińskich służb "w efekcie sporów doszło do walki pomiędzy żołnierzami Federacji Rosyjskiej a najemnikami z Grupy Wagnera". Starcie, które przerodziło się w strzelaninę miało miejsce w osadzie Stanicka Ługańska. "Konflikt doprowadził do ofiar śmiertelnych po obu stronach" - podano w komunikacie.

Ukraina. Coraz więcej rannych Rosjan

W ocenie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy "rosyjskie wojska okupacyjne nadal ponoszą ciężkie straty na polu bitwy". ". Wszystkie placówki medyczne na tymczasowo okupowanym terenie są zatłoczone rannymi. W efekcie przeciwnik zmuszony jest do korzystania z placówek oświatowych tymczasowo okupowanych terytoriów do własnych celów. Jest coraz więcej rannych Rosjan. Ponadto we wszystkich placówkach medycznych mieszkańców brakuje leków i materiałów wiążących" - poinformowano.

Mimo rosnących strat, Rosjanie nie przestają napierać na ukraińskie pozycje. Główne wysiłki rosyjskiej armii mają się skupiać wokół Bahmutu, gdzie ostatniej dobry przeprowadzono 45 ataków. "Wszystkie zostały odparte przez jednostki Sił Obronnych Ukrainy" - informowało wojsko.

RadioZET.pl