Premetro w Krakowie. Którędy przebiegnie trasa? Znamy szczegóły pierwszego etapu budowy

Premetro to rodzaj publicznego transportu zbiorowego, będący czymś pomiędzy tramwajem a metrem. Kursuje po bezkolizyjnych trasach naziemnych lub w tunelach i łatwo można włączyć je później w powstałą sieć metra. W Krakowie ruszył kolejny etap prac przygotowawczych.

Premetro w Krakowie. Wielkie zmiany w transporcie zbiorowym

Trasa premetra ma przebiegać na kierunku wschód-zachód pomiędzy ul. Jasnogórską a pętlą Wzgórza Krzesławickie. Realizacja linii została podzielona na trzy etapy, z czego pierwszy – centralny – obejmuje odcinek od ul. Piastowskiej do ronda gen. Maczka.

I etap budowy premetra obejmować będzie odcinek w samym centrum Krakowa: od skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Piastowskiej do realizowanej obecnie linii tramwajowej KST (ul. Meissnera – Mistrzejowice) w obszarze ronda Młyńskiego. Odcinek od wysokości ul. Akademickiej do włączenia do linii tramwajowej KST przebiegać będzie w tunelu.

fot. Zarząd Inwestycji Miejskich Kraków

Sporny odcinek premetra w Krakowie

W czasie konsultacji mieszkańcy wyrazili aprobatę dla jak najszybszego rozpoczęcia budowy linii premetra. Spornym odcinkiem był jednak fragment na estakadzie wzdłuż ul. Dobrego Pasterza i al. Bora Komorowskiego. Najczęściej podnoszonymi kwestiami były: generowanie nadmiernego hałasu i wibracji, powstanie zatorów drogowych, zaburzenie krajobrazu oraz wycinka drzew, co mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpośrednie sąsiedztwo i obniżyć jakość życia codziennego.

W związku z tym podjęta została decyzja o wyłączeniu z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spornego odcinka od Parku Wodnego do ronda gen. Maczka. Ustalenie nowego przebiegu premetra na tym odcinku będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

Inwestycja jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej. Jest to kolejny etap procesu, który został zapoczątkowany w czerwcu 2021 r. Wstępnie oszacowany koszt budowy premetra w Krakowie to 2,5 mld zł. Na ten rodzaj transportu trzeba będzie jeszcze długo poczekać, inwestycja ma być gotowa w 2033 roku. Koszt aktualnie prowadzonych działań został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Źródło: Radio ZET/Kraków.pl