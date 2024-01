16-latki będą mogły głosować w wyborach? Zaskakujące stanowisko ministry edukacji

Ministra edukacji Barbara Nowacka w programie “Gość Radia ZET” została zapytana, czy “powinniśmy obniżyć próg głosujących w wyborach do 16 lat”. - Ciekawe rozwiązanie, ja bym była jego zwolenniczką, bo widzę jakie jest młode pokolenie - odpowiedziała z zastrzeżeniem, że “nie jest to elementem żadnego programu wyborczego”. - To jest element programu wyborczego chyba Szymona Hołowni - zwrócił uwagę prowadzący Bogdan Rymanowski.

Prawo wyborcze dla 16-latków? Barbara Nowacka jest "za"

Dziennikarz chciał się też dowiedzieć, czy sześciolatki powinny obowiązkowo chodzić do szkoły. - Uważam, że bardzo dobrze się sprawdza, żeby dzieciaki od szóstego roku życia były w szkołach - odpowiedziała Nowacka.

Szefowa MEN dodała, że odsetek dzieci w tym wieku, które są w systemie szkolnym, wynosi 95 proc. - Natomiast czy to jest szkoła, czy to jest powrót do pierwszej klasy, czy to jest obowiązek przedszkolny w zerówce - tutaj naprawdę niech to ktoś najpierw głęboko przebada - powiedziała. Przypomnijmy, że obowiązek szkolny dla sześciolatków został zniesiony w 2016 roku.

Szefowa MEN broniła też planowanej likwidacji prac domowych dla najmłodszych uczniów. Nowacka zaznaczyła, że „jednym z najczęstszych powodów konfliktów w domu pomiędzy dziećmi, a rodzicami jest kwestia prac domowych”. - Wszystkie badania pokazują, że bez względu na to, ile jest tych prac domowych, to nie zmienia to kompetencji osoby, która kończy szkołę – mówiła ministra w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Źródło: Radio ZET