28-letnia Polka ofiarą "kuzyna księcia z Dubaju". "Wierzyła we wszystko"

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, zgłosiła się tam 28-letnia mieszkanka powiatu sochaczewskiego. Z jej relacji wynikało, że została oszukana przez poznanego za pośrednictwem internetu mężczyznę, podającego się za "kuzyna księcia z Dubaju".

- Choć nigdy nie widziała go na oczy, na tyle wzbudził jej zaufanie i zauroczył, że zaczęła mu się zwierzać. W związku z trudną sytuacją rodzinną 28-latki, korespondujący z nią mężczyzna zaoferował pomoc i obiecał, że da jej pieniądze na kupno domu. Obiecał, że po załatwieniu wszystkich formalności przyleci do niej - wyjaśniła kom. Drężek-Zmysłowska.

28-letnia Polka oszukana przez "kuzyna księcia z Dubaju"

Jak zaznaczyła, kobieta wierząc we wszystkie słowa "kuzyna księcia z Dubaju", podała mu swój numer konta bankowego, na który miał on przelać 27 tys. dolarów. Następnie - jak przekonywał mężczyzna - konieczna była wpłata 3 tys. zł na wskazane przez niego konto, mające należeć do pośrednika między bankiem polskim a zagranicznym, celem przewalutowania pieniędzy.

Rzeczniczka mławskiej policji dodała, iż następnie z 28-latką kontaktował się rzekomy pracownik banku, podając kolejne dane do przelewów, gdyż jak twierdził, pieniądze nie docierały - w efekcie kobieta straciła blisko 6,5 tys. zł. - Gdy poznany przez internet mężczyzna stwierdził, że wynajął adwokata, bo 28-latka nie przelała wystarczająco dużo pieniędzy na przewalutowanie dolarów i stracił wszystkie wysłane jej pieniądze, pokrzywdzona zorientowała się, że padła ofiarą oszusta - podkreśliła kom. Drężek-Zmysłowska.

Policja przestrzega, że aby uniknąć nieprzyjemności i straty pieniędzy, powinniśmy zachowywać szczególną ostrożność w kontaktach z osobami poznanymi przez internet, szczególnie, gdy proszą o pieniądze. "O wszystkich wątpliwych sytuacjach i próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast informować policję, dzwoniąc do najbliżej jednostki lub pod numer alarmowy 112" - apelują funkcjonariusze.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Michał Budkiewicz (PAP)