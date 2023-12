Afera wokół transmisji z pogrzebu Natalii z Andrychowa. "Wstydu nie macie"

O 13:00 we wtorek rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Natalii z Andrychowa, z których TVN24 zaplanowało transmisję. Internauci nie pozostawili suchej nitki na pracownikach stacji.

Nie żyje 14-letnia Natalia z Andrychowa

Śmierć Natalii z Andrychowa wstrząsnęła Polakami. Nastolatka osunęła się na ziemię i siedziała na mrozie przy banerze reklamowym w centrum miasta. Spędziła kilka godzin na śniegu i mrozie przed supermarketem, a następnie zmarła. Choć 14-latkę mijały dziesiątki przechodniów, nikt nie zainteresował się jej stanem i nie udzielił pomocy.

Małopolska policja przeprowadziła kontrolę celem zbadania, czy doszło do zaniechań ze strony funkcjonariuszy. Ustalono, że doszło do "pewnych uchybień".

TVN ogłosiło transmisję z pogrzebu Natalii z Andrychowa. W sieci zawrzało

Uroczystości pogrzebowe Natalii rozpoczęły się we wtorek o 13:00. Stacja TVN24 przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że za zgodą rodziny będzie relacjonować transmisję z pogrzebu Natalii. To nie spodobało się internautom.

"Nie brnijcie, zrezygnujcie z tego pomysłu!", "Paszoł won, hieny przebrzydłe", "Transmitowanie pogrzebu dziecka w płatnym kanale (w jakimkolwiek kanale też) to niesłychana nieprzyzwoitość", "Wstydu nie macie!!!!", "Czy wy jesteście k... ormalni? Weźcie to usuńcie do cholery i normalnie pokazujcie albo w ogóle. Jezu, co za hienizm" - to tylko niektóre z nadających się do zacytowania komentarzy, które pojawiły się pod wpisem na profilu TVN24.

Oburzenie wyraziły też posłanki Lewicy Katarzyna Kotula i Anna-Maria Żukowska, pytając o cel transmisji. Do sprawy w niecenzuralnych słowach odniósł się też dziennikarz Krzysztof Stanowski, który dał do zrozumienia, że pomysł jest co najmniej gorszący.

Źródło: Radio ZET/Twitter