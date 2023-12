Tragiczny finał rodzinnego wyjazdu. Nowe fakty po śmierci 11-miesięcznego dziecka

11-miesięczne niemowlę zginęło pod kołami samochodu na jednej z posesji w podlaskiej miejscowości Boćki w sierpniu br. Z ustaleń śledczych wynika, że rodzina wybierała się na lody z dziećmi. Ich ojciec - chcąc uniknąć noszenia dzieci - postanowił podjechać samochodem bliżej domu. Gdy ruszył, poczuł uderzenie. Wysiadając zobaczył, że potrącił swoje 11-miesięczne dziecko.

44-latek zawiózł dziecko do punktu pomocy medycznej, na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Reanimacja dziecka nie przyniosła jednak efektu.

Podlaskie. Tragiczna śmierć 11-miesięcznego dziecka. Nowe fakty

Po kilku miesiącach prokuratura oskarżyła mężczyznę o nieumyślne spowodowanie śmierci. Zarzuty usłyszał też dziadek niemowlęcia, który miał tworzyć fałszywe dowody i nakłaniać synową (matkę dziecka) oraz syna do składania fałszywych zeznań co do przebiegu zdarzenia. - Chodziło o uniknięcie przez syna odpowiedzialności karnej - poinformował w czwartek szef bielskiej prokuratury Adam Naumczuk.

Tuż po wypadku zatrzymany został zarówno ojciec, jak i dziadek chłopczyka. Według ustaleń śledztwa namawiał on rodziców dziecka do składania fałszywych zeznań i tworzył fałszywe dowody, by skierować śledztwo w innym kierunku. - Namawiał ich do tego, by twierdzili, że na posesję wjechała zupełnie inna osoba, potrąciła dziecko i uciekła stamtąd - dodał prok. Naumczuk.

Obaj mężczyźni ostatecznie przyznali się do winy. Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.

