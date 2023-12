Antosiewicz, Marzec, Lachowski, Bawołek. Oto pierwsze nowe twarze "Wiadomości" TVP

Jak zapowiedział Marek Czyż, w czwartek 21 grudnia o godz. 19:30 na TVP1 wyemitowane zostanie pierwsze wydanie zupełnie nowych "Wiadomości", czyli głównego programu informacyjnego stacji, który towarzyszy Polkom i Polakom od dekad. Widzów czeka mnóstwo zmian. Pierwszą ma być nowa nazwa programu. Do ostatnich chwil ma jednak ona pozostać tajemnicą.

Wiadomo także, że nowe "Wiadomości" poprowadzi dziennikarz Marek Czyż, który w przeszłości związany był z telewizją publiczną oraz mediami komercyjnymi. To on w środę, po głośnej zmianie władz w TVP, zapowiedział, że widzowie otrzymają nową ofertę i jakość - "czystą wodę zamiast propagandowej zupy".

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że w "Wiadomościach" na TVP1 21 grudnia pojawią się nowi, ale już bardzo doświadczeni dziennikarze. Wymienia się w tym kontekście Marcina Antosiewicza, Tomasza Marca, Mateusza Lachowskiego oraz Dorotę Bawołek.

Marcin Antosiewicz - pracę dziennikarską rozpoczynał w Polskim Radiu

Marcin Antosiewicz pracę w mediach rozpoczął w wieku 17 lat w rozgłośni Radio dla Ciebie, wchodzącej w skład Polskiego Radia. W maju 2004 roku związał się z telewizyjną Panoramą. W latach 2007–2008 był korespondentem w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Dla Marcina Antosiewicza będzie to powrót do "Wiadomości" TVP1, bo pracował tam od 2009 do 2016 roku jako korespondent TVP w Berlinie. Od 2016 do 2017 roku był związany z telewizją Wirtualnej Polski. Następnie był dziennikarzem serwisu internetowego Forbes.pl. W 2018 związał się z portalem "Newsweek Polska", a w 2022 roku został dziennikarzem kanału telewizyjnego "News24".

Tomasz Marzec - pracował w TVN24 i Polskim Radiu

Tomasz Marzec w latach 2002-2006 był reporterem Polskiego Radia, przygotowywał materiały m.in. do Trójki. Od 2006 do 2020 roku pracował w TVN, a przez ostatnią dekadę w zespole programu reporterskiego "Czarno na białym" w TVN24. W ostatnim czasie Marzec pracował w biurze prasowym Najwyższej Izby Kontroli. Kierował tam zespołem przygotowującym komunikaty dla mediów na temat wyników kontroli prowadzonych przez NIK.

Mateusz Lachowski - autor reportaży wojennych i korespondent z Ukrainy

Mateusz Lachowski to dziennikarz i reżyser. Współpracował ze stacją TVN24. Ostatnio związany był z telewizją Polsat News oraz Newsweek Polska. Od 24 lutego 2022 roku znajduje się na Ukrainie, w związku z rosyjską agresją na ten kraj. Był pierwszym polskim dziennikarzem relacjonującym masakrę w Buczy.

Lachowski współpracował z telewizją TVN24, Radiem ZET, Super Expressem, RMF FM. Od lipca 2022 roku jest stałym korespondentem Polsatu z placówką w Kijowie. Jest także autorem reportaży wojennych w "Newsweek Polska".

Dorota Bawołek - będzie korespondentką TVP z Brukseli

Dorota Bawołek w przeszłości pisała m.in. dla serwisu BBC o Polakach mieszkających w Wielkiej Brytanii. W 2008 roku została korespondentką Polsatu w Brukseli. Współpracę ze stacją zakończyła w 2023 roku.

Jak pisała Wirtualna Polska, Bawołek w 2017 roku domagała się w Brukseli, by rzecznik KE zabrał głos w sprawie uchwalonej przez PiS ustawy o KRS. Dziennikarka stała się wówczas obiektem ataku kolegów po fachu, prawicowych mediów oraz internautów. Była w tym czasie mocno atakowana przez kontrolowaną przez PiS telewizję publiczną.

