Polska ma nowego kardynała. Papież Franciszek ogłosił decyzję

Konsystorz, na którym Franciszek wręczy insygnia nowym kardynałom, odbędzie się 30 września w Watykanie. Na ogłoszonej przez papieża liście jest 18 kardynałów-elektorów, którzy mogą wziąć udział w konklawe oraz trzech w wieku powyżej 80 lat. 59-letni arcybiskup Grzegorz Ryś jest drugim polskim kardynałem mianowanym przez Franciszka. W 2018 roku nominację tę otrzymał papieski jałmużnik Konrad Krajewski.

Prezydent Andrzej Duda pogratulował metropolicie łódzkiemu abp. Grzegorzowi Rysiowi ogłoszonej w niedzielę przez papieża Franciszka nominacji kardynalskiej. "Ważny dzień dla Kościoła w Polsce" - podkreślił prezydent.

Kardynałami zostali mianowani również m.in. prefekt Dykasterii ds. Biskupów arcybiskup Robert Francis Prevost, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich abp Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii Nauki Wiary abp Victor Manuel Fernandez oraz łaciński patriarcha Jerozolimy Pierbattista Pizzaballa. Ponadto nominacje otrzymali arcybiskup Madrytu Jose Cobo Cano, biskup Hongkongu Stephen Chow Sau-Yan i metropolita Bogoty w Kolumbii abp Luis Jose Rueda Aparicio.

Grzegorz Ryś kardynałem. Jest decyzja papieża Franciszka

Kardynałami zostaną też dostojnicy, którzy ukończyli 80 lat. To były nuncjusz apostolski Agostino Marchetto z Włoch, emerytowany metropolita miasta Cumana w Wenezueli abp Diego Rafael Padron i spowiednik w sanktuarium maryjnym w Buenos Aires w Argentynie ojciec Luis Pascual Dri.

W czasie spotkania z wiernymi papież zaapelował o zaprzestanie przemocy w Ziemi Świętej. - Z bólem dowiedziałem się, że znów doszło do przelewu krwi w Ziemi Świętej. Pragnę, aby władze izraelskie i palestyńskie mogły wznowić bezpośredni dialog po to, by położyć kres spirali przemocy i otworzyć drogi do pojednania i pokoju - mówił Franciszek.

Podziękował także pozarządowej organizacji Mediterranea Saving Humans, która ratuje migrantów na Morzu Śródziemnym. Szef tej misji, znany włoski aktywista Luca Casarini, został zaproszony jako specjalny gość na październikowy synod biskupów w Watykanie. Papież pozdrowił również uczestników pielgrzymki na Jasną Górę.

RadioZET.pl/ Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)