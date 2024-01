Atak nożownika w Częstochowie. Kilka osób w szpitalu, padły strzały

- Około godziny 9 w środę otrzymaliśmy zgłoszenie o agresywnym pracowniku jednej z firm zlokalizowanych przy ulicy Wyszyńskiego w Częstochowie. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z mężczyzn zaatakował nożem dwóch innych współpracowników - mówiła komisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, cytowana przez "Dziennik Zachodni".

Częstochowa. Atak nożownika, dwie osoby ranne

Funkcjonariusze byli zmuszeni obezwładnić napastnika. - Mężczyzna nie reagował na polecenia mundurowych o odrzuceniu broni. W celu odparcia ataku jeden z policjantów użył w stosunku do agresora broni służbowej raniąc go w nogę. Zarówno napastnik, jak i dwie poszkodowane przez niego osoby, trafiły do szpitala - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" sierż. szt. Marcin Knysak, zastępca rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Regionalny dziennik dodał, że napastnik został postrzelony w udo. Śledztwo w sprawie ataku prowadzi częstochowska policja i prokuratura.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"/"Dziennik Zachodni"