Do przestępstwa doszło w poniedziałek po południu na jednej z ulic w Jaworznie. Raniony w klatkę piersiową 27-latek w poważnym stanie trafił do szpitala. Sprawca prawdopodobnie użył noża. We wtorek rano policja poinformowała o zatrzymaniu 42-letniego mężczyzny, który jest podejrzany o ten atak.



Śledztwo będzie prowadzone w kierunku usiłowania zabójstwa, na razie jeszcze jest ono wszczynane, jeszcze nie są te czynności zakończone - powiedziała PAP zastępca prokuratora rejonowego w Jaworznie Katarzyna Harmatys-Dudek. Na razie nie wiadomo. kiedy 42-latek zostanie doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie i zostanie mu postawiony zarzut, stanie się tak wtedy, gdy policja zgromadzi wszystkie niezbędne dowody - informują śledczy.

Atak nożownika w Jaworznie. Napadnięty 27-latek zdążył zadzwonić do matki

Zgłoszenie o ataku nożownika służby otrzymały w poniedziałek ok. 16.30. Ofiara została odnaleziona przy ul. Kwiatowej, ale do ataku mogło dojść przy ul. Kolbego, skąd ranny przeszedł prawdopodobnie ulicą Starowiejską.



Raniony w okolice klatki piersiowej mężczyzna zdołał jeszcze zadzwonić do matki, która zawiadomiła służby. 27-latek został zabrany do szpitala. Policja początkowo informowała, że był w krytycznym stanie, wieczorem podała, że stan jego zdrowia jest ciężki, ale stabilny.



Źródło: Radio ZET/PAP - Krzysztof Konopka