Polak postrzelony w Oslo. Wracał z żoną z jarmarku. "To było przerażające"

Policja w Oslo wyjaśnia okoliczności strzelaniny, która miała miejsce w niedzielę wieczorem w okolicy bramy Karl Johans w centrum norweskiej stolicy. Anders Ronning z miejscowej policji poinformował, że jedna osoba została niegroźnie ranna w nogę przez rykoszet kuli, a służby szybko przejęły kontrolę nad sytuacją.

Bezpośrednimi świadkami dramatycznego zdarzenia byli Polacy. - To było przerażające, ale wszystko jest już w porządku - mówił pan Łukasz w rozmowie z TV2. Wraz z żoną pojawił się w niedzielny wieczór na jednym z jarmarków bożonarodzeniowych i wracali do domu, kiedy doszło do strzałów.

Oslo. Polak ranny w strzelaninie. "To było przerażające"

- Przechodziło trzech mężczyzn, którzy mówili, że boją się mojego psa i uważają, że był agresywny. Następnie podeszli bliżej i zaczęli mnie zaczepiać. Mój mąż powiedział: "Nie dotykajcie mojej żony!:. Potem podeszła kolejna osoba i padły strzały w kierunku stopy mojego męża - mówiła pani Karolina.

Policja podkreśliła, że incydent traktuje bardzo poważanie. Tym bardziej że sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia, a strzały padły w bardzo ruchliwym miejscu w Oslo. Tego samego wieczora doszło do innej strzelaniny w dzielnicy Sinsen, ale służby nie widzą związku między dwoma przestępstwami.

Źródło: Radio ZET/TV2.no