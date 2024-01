"Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy" - poinformowało we wtorek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewniło, że "wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana".

Atak rakietowy Rosji na Ukrainę. Wojsko Polskie opublikowało komunikat

Ostrzegło jednocześnie, że "aktywowano polskie i sojusznicze lotnictwo, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju".

We wtorek rano odnotowano zmasowany atak rakietowy Rosji na Kijów. W centrum miasta we wtorek po godz. 7 (godz. 6 w Polsce) słychać było głośne eksplozje. Według władz stolicy Ukrainy związane jest to z działaniem obrony powietrznej.

- W Kijowie działa obrona powietrzna. Pozostańcie w schronach do odwołania alarmu – zaapelował szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Serhij Popko. „Wybuchy w mieście. Szczegóły później. Nie opuszczajcie schronów! – napisał na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko.

Źródło: Radio ZET/PAP