Putin wkrótce to ogłosi? "Zachód odetchnie". Ale jeden kraj będzie "łakomym kąskiem"

Gen. Waldemar Skrzypczak pytany w Studiu Polskiej Agencji Prasowej o to, czy spodziewa się, że 2024 rok może przynieść przełom w wojnie w Ukrainie, odpowiedział że na polu militarnym "na pewno nie należy liczyć na żaden przełom". Jego zdaniem punkt zwrotny może się dokonać raczej w aspekcie politycznym.

Putin ogłosi zwycięstwo? "Będzie chciał być gołębiem pokoju"

- Wydaje się, że Władimir Putin będzie dążył do zakończenia operacji specjalnej. Będzie to związane z wyborami prezydenckimi w marcu 2024 w Rosji. Moim zdaniem Putin ogłosi zwycięstwo w "operacji specjalnej", bo ile można ją prowadzić? To będzie koniec tej "operacji", natomiast nie oznacza to, że będzie koniec wojny - powiedział.

Czy może to oznaczać zamrożenie konfliktu? Generał stwierdził, że Putin może chcieć "wykonać gest dla narodu rosyjskiego", którym byłoby jednostronne ogłoszenie zawieszenia broni i ogłoszenie się przez Putina "gołębiem pokoju". - Naród rosyjski odetchnie, zachód też, a szczególnie zachodni politycy, którzy są tą wojną zmęczeni i już jej nie chcą. Widać to wyraźnie po działaniach wielu europejskich stolic - ocenił.

Skrzypczak na pytanie o to, jak długo może trwać taki zamrożony konflikt odpowiedział: "Na pewno przez lata". Dodał, że Putin dalej będzie szukał innych punktów zapalnych na wschodniej granicy NATO. Zwrócił uwagę na Mołdawię oraz Kraje Bałtyckie, gdzie "łatwym kąskiem na pewno jest Łotwa, w której mieszka duża mniejszość rosyjska i prorosyjska".

- Putin będzie szukał takich miejsc, gdzie będzie mógł zadawać ciosy niekoniecznie wojskami, ale wojną informacyjną, wojną hybrydową, jak ma to miejsce w Polsce. Ani NATO ani Unia Europejska nie wymyśliły jeszcze strategii czy antystrategii przeciwko wojnie hybrydowej której jesteśmy ofiarą i przedmiotem ataków. Pilnujemy płotu [na granicy z Białorusią - red.], trzymamy 10 tysięcy żołnierzy w lasach przeciwko Putinowi, a przecież on jeszcze nawet nie zaangażował potencjału militarnego - podsumował.

Źródło: Radio ZET/PAP