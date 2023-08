Będzie protest lekarzy rezydentów. Znamy datę i postulaty

Porozumienie Rezydentów OZZL zapowiedziało protest. Ze wpisu, który zamieszczono w mediach społecznościowych wynika, że odbędzie się na dwa tygodnie przed wyborami - w sobotę 30 września. "To apel do wszystkich polityków w Polsce. Lekarze i lekarki mówią wprost - nie zgadzamy się na bylejakość w ochronie zdrowia" - czytamy we wpisie.

Protest lekarzy. Podali cztery postulaty

"Jako praktycy każdego dnia widzimy mnogość systemowych problemów i mamy dosyć ignorowania ich. Ochrona zdrowia musi stać się kluczowym punktem programów politycznych" - napisali autorzy, odnosząc się do zbliżających się wyborów parlamentarnych 2023.

We wpisie OZZL sprecyzował "postulat zerowy", w którym żąda "wycofania się ze wszystkich szkodliwych i bezprawnych zmian w wypisywaniu recept, wprowadzonych przez Adama Niedzielskiego". Wystosowano też trzy kolejne oczekiwania, które dotyczą:

jakości kształcenia,

jakości pracy,

jakości systemu.

Lekarze chcą lepszego kształcenia, norm zatrudnienia i większych wydatków na ochronę zdrowia

Odnosząc się do jakości kształcenia OZZL zwraca uwagę na skrajnie niebezpieczną i niezgodną z prawem jej degradację, która występuje w ostatnich latach. "Wypuszczanie na rynek nieprzygotowanych lekarzy stwarza zagrożenie dla pacjenta. Jest żerowaniem na ambicjach i marzeniach młodych ludzi" - czytamy.

"Nie ma zgody na szkoły zawodowe i uczelnie techniczne bez zaplecza dydaktycznego, infrastruktury i warunków do prowadzenia kierunku lekarskiego" - napisano we wpisie na Twitterze.

W postulacie dotyczącym jakości pracy OZZL pisze: "Nie zgadzamy się na zakopanie nas biurokracją oraz łatanie systemowych dziur kosztem zdrowia personelu medycznego. Zdarza się, że rezydent ma pod sobą 300 pacjentów - to nie jest bezpieczne ani dla pacjenta, ani dla lekarza. Żądamy wprowadzenia norm zatrudnienia dla lekarzy w przeliczeniu na pacjenta".

Ostatni postulat dotyczy jakości systemu. "Pracujemy w niedofinansowanym systemie, na który polskie państwo przeznacza jeden z najmniejszych odsetków PKB w Europie. W tak niedofinansowanym systemie nie jesteśmy w stanie właściwie i nowocześnie pomagać naszym pacjentom. Żądamy, by 9 proc. PKB było przekazywane na ochronę zdrowia" - czytamy.

"Nieważne kto będzie zasiadał w parlamencie - my oczekujemy realnych zmian, a nie czczych obietnic. Oczekujemy szacunku, dialogu i zadbania o zdrowie polskiego pacjenta" - przekazał OZZL.

RadioZET.pl