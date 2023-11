Dzieci musiały ratować własną matkę. „Mała bohaterka” zachowała zimną krew

W ubiegłym tygodniu w Białej Podlaskiej doszło do niecodziennego zdarzenia. Dwójka dzieci w wieku 2 i 14 lat uratowała swoją nieprzytomną mamę. "Policjanci bialskiej prewencji ustalili, że 2-letnia dziewczynka okazała się »małą bohaterką«. To ona pierwsza zauważyła, że z mamą dzieje się coś złego, nie reaguje i nie ma z nią kontaktu" - napisała w komunikacie kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka prasowa KMP w Białej Podlaskiej.

Dziewczynka pobiegła do swojego brata, który znajdował się w innej części budynku. Rodzeństwo razem wróciło sprawdzić, co stało się z ich mamą. Kobieta leżała nieprzytomna na podłodze i nie reagowała na próby kontaktu. Wówczas 14-latek podjął ważną decyzję i zadzwonił na numer alarmowy 112.

Dzieci zadzwoniły na 112 i uratowały życie mamy

Nastolatek doskonale wiedział, co powiedzieć podczas rozmowy z operatorem numeru alarmowego. 14-latek przekazał wszystkie niezbędne informacje, aby pomoc dotarła do celu. "Dzięki przytomnej reakcji dzieci pogotowie dotarło do kobiety i zabrało ją na obserwację" - dodała kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla.

Na miejsce wezwani zostali również policjanci. Mundurowi zajęli się rodzeństwem pod nieobecność ich matki oraz zatroszczyli się o późniejszą opiekę.

Źródło: Radio ZET/Policja