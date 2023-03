Zanieczyszczona woda w części miasta. Sanepid ostrzega

Zanieczyszczona woda w Bielsku-Białej – ostrzegł w czwartek 30 marca sanepid w tym mieście. Do awarii sieci wodociągowej doszło już środę. Odbiorcom z obszaru ulic Piastowskiej, Listopadowej i Michałowicza, a także ulic do nich przyległych, czyli ścisłego centrum miasta po zachodniej stronie rzeki Białej, płynęła z kranów woda o żółtawej barwie i przykrym zapachu.

Wstępnie ustalono, że awaria może mieć związek z remontowanym fragmentem magistrali wodociągowej. - Na poznanie dokładnej przyczyny potrzeba paru dni. […] Do czasu, gdy nie zostaną opublikowane wyniki badań pobranych próbek – zleciła je zarówno Aqua (spółka wodociągowa, przyp.), jak i sanepid - jest zalecenie, by nie używać wody do celów spożywczych – powiedział w czwartek Tomasz Ficoń po spotkaniu sztabu kryzysowego. Dodał, że wodociąg został już przepłukany, ale na razie nie zaleca się używania wody do celów spożywczych.

Bielsko-Biała. Zanieczyszczenie wody w mieście. Sanepid ostrzega

Sanepid podał, że "na podstawie cząstkowych wyników badań, otrzymanych w dniu 30.03.2023 r. (PPIS - przyp.) stwierdził brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez Aqua S.A. do sieci wodociągowej. Próbki do badań pobrano 29.03.2023 r. w obiektach zlokalizowanych na terenie Bielska-Białej przy ulicach:

Orzeszkowej,

Wałachowej,

Zofii Kossak-Szczuckiej,

Skośnej".

Spółka wodociągowa Aqua w oświadczeniu podała, że "źródło uciążliwości zostało zidentyfikowane i odcięte". "Woda nie może być także używana do higieny osobistej" - ostrzegła spółka. Rzecznik ratusza wyjaśniał, że "tam, gdzie u końcowych odbiorców pojawi się jeszcze żółtawa woda, należy ją przelać i popłynie już normalna".

Aqua zabezpieczyła dostawy wody pitnej w beczkowozach. - Ich liczba zostanie zwiększona. Aqua dysponuje trzema beczkowozami, ale były sygnały, że jest ich za mało, więc spółka wypożyczy kolejne w innych firmach wodociągowych – wyjaśnił rzecznik bielskiego magistratu. Będą one funkcjonowały do odwołania.

"Beczkowozy z wodą pitną będą na bieżąco podstawiane wg zapotrzebowania. Lokalizacja beczkowozów i zastępczych miejsc poboru wody: parking przy ul. Grażyny 9 (przychodnia), ul. Chełmońskiego 7, ul. Siemiradzkiego/Skośna, ul. Reja 18, ul. Piastowska (Starostwo Powiatowe), ul. Wita Stwosza 25" - czytamy w komunikacie spółki Aqua.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szafrański/Gov.pl/Bielsko-biała.pl/Aqua.com.pl