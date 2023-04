Wielki pożar w polskim zoo. Żywcem spłonęło kilkadziesiąt zwierząt

Do pożaru w Zoo Safari w Borysewie doszło w nocy 28 kwietnia. Gdy strażacy dotarli na miejsce drewniany obiekt był cały objęty ogniem, dlatego nie udało się uratować przebywających w nim zwierząt. Chodzi o altanę o powierzchni około 100 metrów kwadratowych.

- W środku znajdowały się papugi i małpy. Niestety nie przeżyły pożaru. Wstępnie ustalono, że przyczyną pożaru było zwarcie instalacji - poinformował w rozmowie z "Faktem" mł. bryg. Jędrzej Pawlak, Rzecznik Prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Pożar w Zoo Borysew. Żywcem spłonęło kilkadziesiąt zwierząt

"Straciliśmy w tym pożarze naszych podopiecznych. W nocy w Zoo Borysew spłonęły budynki papugarni i małpiarni na tzw. Świecie Wodnym. Płomienie pojawiły się około 4 nad ranem. 7 małp i 40 papug nie przeżyło pożaru. Pożar gasiło 5 zastępów straży pożarnej. Spłonął budynek dla zwierząt przy moście prowadzącym na wyspę" - podało zoo.

- Współpracujemy ze służbami, by wyjaśnić przyczyny tej tragedii. Budynki to tylko infrastruktura, zawsze możemy odbudować, ale zwierzęta... były z nami od lat. To budowane konsekwentnie bliskiej więzi między nami – powiedział Andrzej Pabich, właściciel Zoo Borysew. Świat Wodny to nowa inwestycja ogrodu. Jego budowa trwała 3 lata. W sezonie mieszkają tu także lemury, pawie czy pelikany baba.

W zoo w Borysewie znajduje się ponad 100 gatunków zwierząt, w tym: białe tygrysy bengalskie, białe lwy, puma, białe wilki, serwale, tapir, antylopy, zebry, małpy, kangury, wielbłądy jednogarbne i dwugarbne.

