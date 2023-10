Brakuje kart do głosowania. Trzeba dowozić urny

Wybory parlamentarne 2023. Według Państwowej Komisji Wyborczej do godz. 17 frekwencja w wyborach wyniosła 57,54 proc. i była o około 12 proc. wyższa niż cztery lata temu. Z całej Polski płyną informacje o bardzo dużym zainteresowaniu głosowaniem.

- W ostatnich trzech godzinach otrzymaliśmy ogromną liczbę zgłoszeń, to jest kilkadziesiąt takich zgłoszeń, z obwodowych komisji wyborczych o zapotrzebowaniu na dodatkowe karty. Karty z rezerw na bieżąco rozwozimy do obwodowych komisji wyborczych - powiedział PAP Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, który koordynuje organizację wyborów.

Wybory 2023. Brakuje kart do głosowania. Dostawiane są nawet urny

Dodał: - W pierwszej kolejności kierowca dostarcza karty do tych obwodowych komisji wyborczych, gdzie pozostało ich najmniej. Nie mamy jednak informacji, aby w którejś komisji całkowicie zabrakło kart. Jak podkreślił Bukowski, OKW nie otrzymały 100 proc. wszystkich kart, tylko ok. 80 proc. – Chodzi o względy logistyczne, by po głosowaniu łatwiejszy był transport kart. W OKW nr 292 – w Liceum Ogólnokształcącym XLIII przy ul. Limanowskiego – w urnach zabrakło miejsca i konieczne było dostarczenie dodatkowej urny.

O problemach z brakiem kart do głosowania w komisjach na Twitterze pisał również prezydent Opola. "W pięciu OKW zaczyna brakować kart wyborczych. Komisarz uruchamia rezerwę" - napisał Arkadiusz Wiśniewski. Jak tłumaczyła Państwowa Komisja Wyborcza, członkowie obwodowych komisji mają do dyspozycji określoną pulę kart do wydania uprawnionym do udziału w głosowaniu. Gdy ich zabraknie, urzędnik wyborczy (najczęściej z urzędu gminy) w danym rejonie jest odpowiedzialny za dostarczenie dodatkowych kart. PKW zapewnia, że 100 proc. kart do głosowania zostało wydanych do dyspozycji obwodowych komisji.

PAP - Beata Kołodziej, Julia Kalęba