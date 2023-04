Wojsko w lesie pod Bydgoszczą. Zaniepokojeni mieszkańcy nie wiedzą, co się dzieje

W Zamościu pod Bydgoszczą pojawili się policjanci i wojskowi. Mieszczący się tam las otoczono taśmą, a mieszkańcy i media nie mogą się do niego zbliżać. Wszystko dlatego, że z nieba runęły tam szczątki wojskowego obiektu.

Sprawa jest dość tajemnicza, a pracujący na miejscu funkcjonariusze nie mogą zdradzać jej szczegółów. Szczątkami wojskowego obiektu w Zamościu pod Bydgoszczą zajęła się także prokuratura.

Wojskowy obiekt pod Bydgoszczą. Mieszkańcy są zaniepokojeni

Pojawienie się służb, dziesiątek wojskowych, a przede wszystkim aura tajemnicy, która towarzyszy całemu incydentowi sprawiają, że wśród okolicznych mieszkańców mnożą się teorie i plotki. Wirtualna Polska rozmawiała z ludźmi, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, na który spadły wojskowe szczątki.

- Od wtorku są tutaj służby. Codziennie chodzimy na spacery do tego lasu, a we wtorek zobaczyliśmy policyjne taśmy i ustawione w poprzek drogi radiowozy. Mieszkamy tu 50 lat i nigdy nic takiego tu nie było. Jesteśmy zaniepokojeni, bo nasz dom jest tu pod lasem, niedaleko miejsca, gdzie oni teraz chodzą - mówią mieszkańcy Zamościa.

Dodają, że nie było słychać żadnego wybuchu. - Gdyby coś tu wybuchło, to bylibyśmy prawdopodobnie bez szyb w domu. Żadnego huku, wybuchu jednak nie było. Nie wiemy, czy był to pocisk, czy jakiś dron - powiedzieli.

Zamość. Spadł wojskowy obiekt. Mieszkańcy mówią o braku informacji

Okoliczni mieszkańcy są też zaniepokojeni brakiem informacji.- Najbardziej żałujemy, że nikt nam nic nie mówi. Powinni się przejść po wsi i poinformować, że jest zakaz wchodzenia do lasu - twierdzą.

Wirtualna Polska rozmawiała też z mieszkanką pobliskiego Rynarzewa. Kobieta przyjechała na miejsce, by zobaczyć, co się stało. - Nigdy nie widziałam tu wojska, ten las to przecież nie poligon. Nie mogę powiedzieć, że się czegoś boję, ale mogliby jak najszybciej ujawnić oficjalnie, co to było - mówi.

Wojsko i służby w lesie pod Bydgoszczą

Przypomnijmy, że informacje o tajemniczym znalezisku w lesie pod Bydgoszczą obiegły media w środę wieczorem. Do dziś nie jest jasne, co to było. Służby nie chcą komentować incydentu. - Nie mamy żadnych informacji do przekazania na ten temat - mówiła w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdański Grażyna Wawryniuk.

Głos zabrał też sołtys wsi Andrzej Sobkowski: - Popytałem ludzi. Potwierdzają, choć pojawiają się różne wersje. Powtarza się jedno - spadło coś, co przypomina obiekt wojskowy - powiedział.

Zaraz po incydencie w Zamościu pojawiły się służby i wojskowi. Według Wirtualnej Polski w okolicy lasu można zauważyć pojazdy Żandarmerii Wojskowej, policji i straży pożarnej. Są tam też inne samochody, którymi przyjechali przedstawiciele prokuratury i wojskowi oficjele.

Kilkadziesiąt pojazdów odcięło teren, a funkcjonariusze i wojskowi przeszukiwali obszar. "Odległości między funkcjonariuszami były niewielkie, a to oznacza, że ruszyli na poszukiwania tego, co zostało jeszcze w lesie, a nie może dostać się w niepowołane ręce" - pisze WP.

RadioZET.pl/"Wirtualna Polska"