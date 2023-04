Nieznany pocisk spadł pod Bydgoszczą. Prokuratura wydała komunikat

W okolicach miejscowości Zamość, ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Służby uspokajają jednak, że niecodzienna sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy.

"Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy" – poinformował na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zamość. Nieznany pocisk pod Bydgoszczą. Prokuratura wszczęła śledztwo

- W sprawie pocisku pod Bydgoszczą prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego (art. 164 kk) - powiedziała Radiu ZET rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Chodzi o niebezpieczeństwo w postaci eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii.

O tajemniczym znalezisku media informowały w środę wieczorem. Doniesienia były niepotwierdzone przez służby. "W okolicy podbydgoskiego Zamościa coś runęło z nieba. Mam informacje, że to rakieta albo wojskowy dron spadł do lasu na obrzeżach wsi" - "Gazeta Wyborcza" cytowała swojego czytelnika.

"Ten przedmiot został znaleziony w poniedziałek przez kobietę, która wybrała się na konną przejażdżkę. We wtorek zaczęli to sprawdzać, ale dziś to zrobiło się zamieszanie na całego" - przekazał w środę informator gazety. O sprawie pisał także "Fakt", według którego "doszło do incydentu, w wyniku którego pod miejscowością Zamość miał spaść bliżej nieokreślony pocisk balistyczny".

RadioZET.pl