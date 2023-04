Poszukiwania 21-latka z Chełma rozpoczęły się w Wielkanocny Poniedziałek. Mężczyzna wyszedł z domu tuż przed Wielkanocą i zniknął bez śladu. Zaniepokojona losem 21-latka rodzina zgłosiła jego zaginięcie na komendę.

Chełm. Ciało 21-latka przy silosach zbożowych

W środę policja poinformowała o tragicznym finale poszukiwań. Kryminalni podczas przeszukania terenu przy nieużytkowanych silosach zbożowych w miejscowości Kamień natrafili na ciało zaginionego 21-latka.

Prokurator i biegły z zakresu medycyny przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Ciało 21-letniego mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji. Policja ustala szczegółowe okoliczności tragicznego zdarzenia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl