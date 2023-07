Ewakuacja kurortów w Grecji. Ekstremalna pogoda przyniosła pożary

Pożar pojawił się we wsi Kouvaras, oddalonej o 50 kilometrów na południowy wschód od Aten. - To trudny pożar. Wiatry są naprawdę silne, z podmuchami dochodzącymi do 60 kilometrów na godzinę – powiedział rzecznik straży pożarnej Yannis Artopios, cytowany przez agencję AFP.

Z ogniem walczy co najmniej siedem samolotów, cztery helikoptery i 150 strażaków wspieranych przez 30 rumuńskich kolegów. Ogień szybko przeniknął przez zarośla i rozprzestrzenił się na południe, w kierunku regionu Attyki i kurortów Lagonisi, Anavyssos i Saronidy. Gęsty dym zablokował ruch na drogach wokół Kalivii - dodało AFP.

Grecja. Pożar niedaleko Aten. Ogłoszono ewakuację kurortów

Władze nakazały mieszkańcom zagrożonych terenów opuścić swoje domy. Grecka agencja prasowa ANA poinformowała, że pożar lasu wybuchł również w pobliżu Przesmyku Korynckiego i popularnego nadmorskiego miasteczka Lutraki. W tym ostatnim ogłoszono ewakuację na wypadek, gdyby pożaru nie udało się opanować.

Grecja, wraz z Włochami i Hiszpanią, od ubiegłego tygodnia zmaga się fala ekstremalnych upałów z temperaturami sięgającymi 44 stopni Celsjusza w centrum kraju.

W Atenach, gdzie w sobotę słupki rtęci osiągnęły 39 stopni Celsjusza, została zamknięta na kilka godzin jedna z głównych atrakcji turystycznych - Akropol. Przewiduje się, że do środy temperatury w Grecji spadną o około 2-4 stopni, ale od czwartku nadejdzie nowa fala upałów i lokalne osiągnie maksymalnie do 43 stopni. Strażacy obawiają się, że takie warunki będą sprzyjać kolejnym pożarom.

RadioZET.pl/AFP