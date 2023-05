Chwile grozy na drodze. 9-latka wbiegła wprost pod samochód

We wtorek rano w miejscowości Gościnino 9-letnia dziewczynka została potrącona przez samochód osobowy. Policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu przed godziną 8 rano. Według wstępnych ustaleń lokalnej policji dziewczynka nie zachowała należytej ostrożności.

"Prawdopodobnie wbiegła na jezdnię zza stojącego autobusu w miejscu do tego niedozwolonym, wprost przed nadjeżdżający samochód osobowy" - czytamy w komunikacie pomorskiej policji. Funkcjonariusze przekazali też, że kierowca osobówki był trzeźwy.

Gościnino. 9-latka potrącona na drodze

9-latka została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła badania lekarskie. Na szczęście dziecko nie doznało poważniejszych obrażeń. Przy okazji tego niebezpiecznego zdarzenia policjanci zaapelowali do pieszych, by ci zachowali odpowiednią ostrożność.

"Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych" - przypomnieli.

RadioZET.pl