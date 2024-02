- Policjanci wydziału kryminalnego poszukują świadków wypadku w CIelczy, do którego doszło doszło 24 stycznia po godz. 7 rano - powiedziała rzeczniczka prasowa jarocińskiej policji asp. szt. Agnieszka Zaworska. Tego dnia na przejściu dla pieszych przy ul. Poznańskiej w kierunku Jarocina śmiertelnie potrącono 17-latka.

Wypadek w Cielczy. Policja szuka świadków

“Osoby, które były świadkami zdarzenia i widziały jego przebieg, mają wiedzę o drugim uczestniku zdarzenia, który oddalił się z miejsca, posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia drugiego pojazdu i jego kierowcy proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jarocinie pod nr tel. 47 77 55 200 lub osobiście w KPP Jarocin, ul. Bohaterów Jarocina 15" – brzmi komunikat.

O kontakt proszeni są także kierowcy, którzy tego dnia w godz. 7-7:30 przejeżdżali ul. Poznańską, a w swoich pojazdach mają zamontowane rejestratory. Pomóc mogą też osoby podróżujące samochodami volkswagen passat kombi koloru ciemnoniebieskiego i volkswagen golf. Zdaniem policji oba wymienione pojazdy w czasie zbliżonym do wypadku jechały w kierunku Mieszkowa.

Samochód ciągnął 17-latka przez 1,5 km

Śledztwo w sprawie prowadzi policja pod nadzorem jarocińskiej prokuratury. Do tej pory ustalono, że przechodzący w oznakowanym miejscu dla pieszych przez jezdnię 17-letni mieszkaniec Jarocina został potrącony przez samochód. Następnie najechał na niego drugi jadący z przeciwnej strony i pociągnął ciało pokrzywdzonego 1,5 km dalej od miejsca uderzenia. Na miejscu wypadku pozostał tylko pierwszy z kierowców, drugi odjechał.



54-letniemu mieszkańcowi gminy Jarocin postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do postawionego zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Nie zastosowano wobec niego środków zapobiegawczych.

Źródło: Radio ZET/PAP - Ewa Bąkowska