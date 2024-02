Co dalej z religią w szkołach? Wiceministra podała datę

Usunięcie religii ze szkół lub inna forma zmiany ważności tego przedmiotu były postulatem wyborczych KO, Lewicy czy Polski 2050. Protest przeciwko zmianom wyraziła m.in. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer przekazała w rozmowie z Onetem, nad jakimi rozwiązaniami rzeczywiście pracuje resort i kiedy zmiany mogą wejść w życie

To istotne, ponieważ partie tworzące koalicję rządzącą różnią się w tym aspekcie. Partia Donalda Tuska chce np., aby religia była organizowana tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji oraz by wykreślić oceny z tego przedmiotu ze świadectw szkolnych. Lewica zaś wprost mówiła o usunięciu lekcji religii ze szkół.

Czy religia zniknie ze szkół?

Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiadała z kolei redukcję religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. - Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, także finansowa - mówiła.

Jak dowiedział się Onet, kwestią religii w szkołach zajmuje się w MEN wiceministra Katarzyna Lubnauer. Polityczka potwierdziła nam, że temat dotyczący lekcji religii jest obecnie w trakcie ustaleń resortowych. Nie chodzi jednak o to, by ten przedmiot wyprowadzić do salek katechetycznych.

- Jeśli chodzi o lekcje religii, to jedyny projekt, nad którym ministerstwo obecnie pracuje, dotyczy niewliczania do średniej ocen rocznych ocen z dwóch przedmiotów nieobowiązkowych: z etyki i religii. Trwają konsultacje publiczne w tej sprawie. Rozporządzenie będzie gotowe w marcu, a wejdzie w życie w roku szkolnym 24/25 - przekazała Onetowi Lubnauer.

Wiceministra wyjaśniła, że chodzi o równe traktowanie każdego ucznia. - Widzimy to jako wyrównywanie szans uczniów przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych lub na przykład w kontekście prawa do biało-czerwonego paska na świadectwie - tłumaczyła.

MEN priorytetowo traktuje podwyżki dla nauczycieli

Katarzyna Lubnauer poinformowała, że wyprowadzenie religii ze szkół na pewno nie jest obecnie priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Obecnie koncentrujemy się na naszych priorytetach: rekordowych podwyżkach dla nauczycieli i uszczupleniu podstawy programowej już w 2024 roku - mówiła.

- Jeśli chodzi o ewentualne inne działania dotyczące organizacji lekcji religii, będą one wynikiem porozumienia w obrębie koalicji rządowej, będą też z pewnością konsultowane z zainteresowanymi stronami - dodała Lubnauer.

Źródło: Radio ZET/Onet