Ważna zapowiedź Czarnka ws. uczniów. Decyzja już zapadła

Przemysław Czarnek przypomniał w czwartek na antenie Radia ZET, że kryteria na maturze 2023 będą obniżone. - A na maturze rozszerzonej nie ma w ogóle tego progu 30 proc., który miał być od tego roku - dodał. Minister wyjaśnił również, że matura ustna wraca, ponieważ nie ma żadnych sanitarnych powodów, dla których miałoby jej nie być.

Zapowiedział, że maturzystów czekają kolejne ułatwienia. - W przyszłym tygodniu ogłosimy przyjemną informację dla maturzystów, dotyczącą zakresu materiału i skali trudności na egzaminach ustnych - obiecał szef MEiN.

Matura 2023. Czarnek zapowiada zmniejszenie liczby zadań

Czarnek wyjaśnił, że “pójdzie to w kierunku zmniejszenia liczby zadań, również jawnych i ich wyboru”. - Rzeczywiście jest to pierwszy egzamin ustny od dwóch lat. Nie było egzaminu ustnego nie tylko z tego powodu, że nie było nauki zdalnej, ale także z powodów sanitarnych - powtórzył.

ZOBACZ TAKŻE: Nauczyciele alarmują: nowa matura niekorzystna dla uczniów. Ruszyła petycja

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał, czy obniżanie poziomu jest dobrą drogą. - Dopiero słyszeliśmy o proteście nauczycieli, że są zbyt wygórowane wymagania. Przed momentem pan niemalże chwalił te 40 tys. podpisów pod petycją polonistów. My odpowiadamy na postulaty maturzystów. To są wybitni uczniowie, którzy też byli dotknięci nauką zdalną na początku swojej przygody z liceum, to pierwsi maturzyści w nowym trybie, bo są pierwszymi absolwentami systemu 8+4. Warto wsłuchać się w ich głosy - argumentował minister edukacji i nauki.

Czarnek dodał, że resort analizuje też wyniki egzaminów próbnych. - One nam dają obraz tego, jak to wygląda, a wygląda bardzo dobrze. To są wybitni uczniowie - podkreślił szef MEiN.

Konferencja ws. matur z udziałem ministra edukacji i nauki oraz szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się we wtorek.

RadioZET.pl