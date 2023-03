Czarnek zapowiedział nowe zmiany w szkołach. "Uczeń jest od słuchania"

Przemysław Czarnek przyjechał do Ełku do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który wymaga inwestycji. Starostwo Powiatowe w Ełku otrzymało od rządu 12,3 mln zł na rozwój infrastruktury edukacyjnej tej placówki. Wartość inwestycji to ponad 16 mln zł. Polskie samorządy otrzymały w sumie na ten cel 5,2 mld zł.

- Będziemy dalej zmieniać polską szkołę, będziemy w nią inwestować jeszcze bardziej. Będziemy celować nasze inwestycje na szkoły specjalne. Jest dużo dzieci z niepełnosprawnościami, jest dużo dzieci, które potrzebują specjalistycznej opieki. Chcemy je modernizować, żeby te dzieci miały dobre warunki do nauki – powiedział na spotkaniu z mieszkańcami minister.

Czarnek: Będziemy dalej zmieniać polską szkołę

Szef resortu edukacji i nauki poinformował o zwiększeniu liczby etatów pedagogów i psychologów. - Inwestujemy w opiekę psychologiczną i pedagogiczną. W tym roku zwiększyliśmy liczbę etatów psychologów i pedagogów w szkołach specjalnych o 100 procent. Przeznaczyliśmy na to dwa miliardy złotych – dodał minister.

Czarnek zwrócił uwagę na konieczność przywrócenia autorytetu zawodowi nauczyciela. - Będziemy zmieniać status zawodowy nauczyciela. Nauczyciel na powrót ma się stać autorytetem dla dziecka, dla ucznia i dla rodziców. Nauczyciel nie może być stawiany pod ścianą przez rodziców. W naszym programie jest ochrona prawna nauczycieli – podkreślił minister.

Szef MEiN: Uczeń jest od słuchania nauczyciela

- W szkole autorytetem jest nauczyciel. Uczeń jest od słuchania nauczyciela. Nauczyciel jest od oceniania ucznia, a nie odwrotnie. To nie uczeń ma oceniać nauczyciela i to nie rodzic ma oceniać nauczyciela – przypomniał Czarnek.

Minister zaznaczył, że w budżecie kraju są pieniądze nie tylko na rozwój edukacji, ale też na program 500+, 300+, na podwyżki dla emerytów i rencistów. - Pieniądze są i będą – zapewnił. Przypomniał słowa byłego ministra finansów rządu PO-PSL, że "Pieniędzy nie ma i nie będzie".

RadioZET.pl/ Jacek Buraczewski (PAP)