Tragedia o poranku. Jedna osoba nie żyje

We wtorek, 19 września około godziny 5 rano na al. Pokoju w Częstochowie doszło do potrącenia kobiety przez pojazd marki peugeot boxer. Jak ustaliła częstochowska policja, 64-latka przechodziła po oznakowanym przejściu dla pieszych na czerwonym świetle. Kobieta została poważnie ranna i trafiła do szpitala.

Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia potrąconej pieszej. Kobieta zmarła w szpitalu. Czynności na miejscu wypadku prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora. Aleja Pokoju w Częstochowie została całkowicie zamknięta dla ruchu.

Śmiertelne potrącenie kobiety w Częstochowie. Duże utrudnienia w ruchu

Zamknięcie al. Pokoju w Częstochowie spowodowało bardzo duże utrudnienia w ruchu w całym mieście. Policjanci wyznaczyli objazdy, jednak kierowcy i tak utknęli w korkach.