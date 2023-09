Nie żyją 24 osoby. Autobus pełen pasażerów spadł ze zbocza

W poniedziałek po południu prezydent Peru Dina Boluarte przekazała kondolencje rodzinom zmarłych pasażerów autokaru, który jechał pomiędzy miastami Ayacucho i Huancayo. Podała, że w wypadku zginęły co najmniej 24 osoby.

Peru. Wypadek autobusu. Nie żyją 24 osoby

Według obecnych na miejscu zdarzenia służb ratowniczych liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, gdyż 33 pasażerów zostało rannych. Część z nich w poważnym stanie przetransportowano do pobliskich szpitali.

Zdaniem świadków zdarzenia ekipy ratunkowe przybyły na miejsce tragicznego zdarzenia późno, a ofiarom wypadku musiała udzielić pomocy okoliczna ludność.

Oglądaj

Z dotychczasowego śledztwa wynika, że główną przyczyną tragedii była awaria autokaru. Policja potwierdziła, że w przeszłości dochodziło już do wypadków niesprawnych pojazdów należących do przewoźnika - właściciela autokaru. Odnotowują jednak, że w pojeździe, w którym dopuszcza się do podróży 44 osoby, znajdowało się w chwili wypadku blisko 60 pasażerów.