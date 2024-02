Czy Michał Wiśniewski pójdzie do więzienia? Szczegóły sprawy

30 października 2023 roku zapadł wyrok w sprawie Michała Wiśniewskiego. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uznał, że piosenkarz jest winny zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę 1,5 roku więzienia, grzywnę w wysokości 80 tys. zł i nakazał pokrycie kosztów procesowych. Wyrok jest nieprawomocny. Obrońca artysty planuje złożyć apelację.

Za co został skazany Michał Wiśniewski? Szczegóły sprawy

Piosenkarz miał wziąć pożyczkę na ogromną kwotę (2,8 miliona złotych) w SKOK Wołomin, świadomie zatajając przy tym informacje o dochodach. Jak ustaliła prokuratura, muzyk złożył "nierzetelne, pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyżył, a także podał nierzetelne dane dotyczące dochodów poręczyciela", którym była ówczesna żona piosenkarza. Michał Wiśniewski nigdy nie spłacił zaciągniętej pożyczki.

Michał Wiśniewski trafi do więzienia?

Niedługo po tym, jak informacja o wyroku trafiła do opinii publicznej, Michał Wiśniewski opublikował w mediach społecznościowych nagranie do fanów. Wielokrotnie podkreślał w nim, że jest niewinny zarzucanych mu czynów i nie zdawał sobie sprawy, jakie przestępstwo popełnił.

– Proszę państwa, jestem niewinny. Ta informacja gruchnęła na mnie dzisiaj jak grom z jasnego nieba, kiedy jechałem na próbę, więc większość moich planów runęła. Nie wiem, co będzie dalej, bo myślę, że najlepszym lekarstwem jest czas, żeby to przetrawić. Z godnością zniosę odsiadkę, jeżeli będzie taka potrzeba, bo odsiadka za niewinność, to trochę jak prześladowanie. Chciano nadać SKOK-owi Wołomin i całej aferze twarz, no to nadano – tłumaczył.

Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie pełnomocnika Michała Wiśniewskiego, Piotra Podgórskiego. Obrońca artysty prosi media, by powstrzymały się od osądów.

– Wyrok jest nieprawomocny i zostanie od niego złożona apelacja, nad którą pracujemy z zespołem prawników. Nie sposób zgodzić się z motywami sądu podanymi w uzasadnieniu wyroku (...) zwracam się z gorącym apelem do mediów o wstrzemięźliwość w wyrażaniu opinii (...) – powiedział Piotr Podgórski.

Co, jeśli apelacja nie przyniesie skutku? W rozmowie z Onetem, prawniczka Katarzyna Bórawska z Kancelarii B-Legal wyjaśniła, że Michał Wiśniewski może uniknąć więzienia również dzięki specjalnej opasce.

– Według polskiego prawa osoba skazana na karę pozbawienia wolności do 1,5 roku może się starać o dozór elektroniczny. Polega on na założeniu skazanemu na nogę elektronicznej opaski, dzięki której jest on stale monitorowany. Taka osoba, zamiast iść na 1,5 roku do więzienia, może spędzić ten okres we własnym miejscu zamieszkania. Przysługuje jej również czas, w którym może opuszczać dom, na przykład w celu wykonywania pracy zarobkowej – mówiła.

Wszystkie informacje w sprawie Michała Wiśniewskiego są i będą jawne.