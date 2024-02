Rondo to wyjątkowe skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się w jedną stronę dookoła wyspy. Chociaż to, jak sygnalizować wjazd i zjazd z ronda określają ogólne przepisy o ruchu drogowym, wiele osób gubi się w zasadach i nie potrafi dostosować ich do skrzyżowań o ruchu kołowym. Czy na rondzie trzeba używać kierunkowskazów? Wyjaśniamy.