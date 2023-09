Trzęsienie ziemi na Dolnym Śląsku. Zgłoszono wstrząs o magnitudzie 4,6

Zgłoszenia o trzęsieniu ziemi na północ od Lubina pojawiły się we wtorek po południu na stronie Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC). KGHM potwierdził, że doszło do wstrząsu w kopalni ZG Rudna. Raport EMSC mówi, że miał on magnitudę 4,6.