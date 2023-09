Rosyjskie drony zaatakowały Ukrainę dronami w nocy z poniedziałku na wtorek. Spośród 30 bezzałogowców Shahed, 18 poleciało w kierunku Lwowa. Jak się okazało, w ataku na to miasto ucierpiała polska firma.

- Rakieta uderzyła w naszą fabrykę w Ukrainie - powiedział Ryszard Florek, prezes firmy Fakro, w rozmowie z portalem “Sądeczanin.info”. - Zakład płonie - dodał.

Fabryka Fakro we Lwowie trafiona rosyjską rakietą

Florek przekazał, że informację o tym, że zakład został trafiony, otrzymał o piątej nad ranem. - Na szczęście nie ucierpieli nasi pracownicy. Spłonęła hala produkcyjna oraz magazyn częściowo udostępniony dla Caritas Lwów. Czekamy aż zostanie ugaszony pożar. Wtedy oszacujemy straty - zapowiedział prezes firmy. Florek zdradził również, że w zniszczonym magazynie były dwa tysiące okien. - Jedno z nich kosztuje 1 tys. zł. To już jest 2 miliony. Jeśli doliczyć do tego halę, to wychodzi 10 milionów - wyliczył Florek. Pytany przez portal "Sądeczanin.info", czy zakład był ubezpieczony, odpowiedział, że w czasie wojny nie działa żadne ubezpieczenie.

“Wraz z magazynem Caritas-Spes Ukraina we Lwowie spłonęło 300 ton darów, ilość równa 15 transportom humanitarnym. Magazyn był strategicznym miejscem umożliwiającym rozładowywanie, przechowywanie transportów i dalszą dystrybucję pomocy humanitarnej na terenie całej Ukrainy. Jeszcze wczoraj dotarł ostatni transport z 33 paletami Paczek dla Ukrainy. Pomoc miało otrzymać 660 rodzin na Ukrainie” - poinformował na Facebooku Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Na razie straty są dopiero szacowane, spółka zapewnia też, że nie wycofa się z rynku ukraińskiego. W Ukrainie znajdują się jeszcze dwie fabryki Fakro - obie w zachodniej części kraju.