Dwa śmiertelne wypadki motocyklistów w 48 godzin. Wszystko na jednej drodze

39-letni motocyklista zginął w poniedziałek wieczorem w wypadku, do którego doszło na drodze w miejscowości Przasnysz w woj. mazowieckim. Jak wiadomo, doszło tam do zderzenia z ciągnikiem rolniczym. To drugi w ciągu dwóch dni wypadek, w którym praktycznie w tym samym miejscu zginął kierujący motocyklem

Dwa dni i dwa śmiertelne wypadku z udziałem motocyklistów

We wtorek mł. asp. Malwina Wlazło z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu poinformowała, że do zdarzenia doszło w poniedziałek o godz. 21.10 niedaleko Przasnysza. "39-letni mężczyzna kierujący motocyklem suzuki z nieustalonych przyczyn uderzył w tył ciągnika rolniczego. W wyniku odniesionych obrażeń motocyklista zmarł" – powiedziała policjantka.

Dodała, że w poniedziałek na tej samej drodze, 300 m dalej, zginął inny motocyklista. "Wówczas na prostym odcinku drogi wojewódzkiej nr 544 poza obszarem zabudowanym, doszło do zderzenia samochodu marki Hyundai Tuscon i motocykla suzuki. W wyniku zderzenia pojazdów 29-letni motocyklista, pomimo podjętej reanimacji, zmarł na miejscu" – przypomniała mł. asp.

Mazowiecka policja apeluje do użytkowników dróg o szczególną ostrożność i rozwagę, mimo dobrych warunków panujących na drodze.

