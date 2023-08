Ekologia nie przekonuje nas do korzystania z komunikacji publicznej

Jakie są główne motywy, dla których decydujemy się na transport publiczny? Ankietowani przez IBRiS jako główne z nich wskazują przede wszystkim brak problemów z parkowaniem (39 proc.), zbyt duże koszty podróżowania autem (36 proc.), brak prawa jazdy lub samochodu (32 proc.) oraz szybszy dojazd niż autem (31 proc.). Dopiero na kolejnym miejscu znalazła się troska o środowisko naturalne (28 proc.).

- Większość osób, która wybiera komunikację publiczną, robi to, bo musi. Całe clou problemu polega na tym, by nasze państwo i samorządy prowadziły taką politykę, która sprawi, że ludzie przesiądą się z samochodów do komunikacji publicznej. Nie dlatego, że będą do niej przymuszeni, ale dlatego, że będzie ona po prostu lepsza i szybsza. Nie możemy bazować na tym, że ludzie zrezygnują z aut tylko dlatego, że jest ona bardziej ekologiczna. Najważniejsze jest to, by mieć szeroką sieć transportu publicznego, autobusy jeżdżące często, punktualnie i bezawaryjnie. Jeżeli stanie się ona efektywna, ludzie będą skłonni zapłacić nawet trochę więcej i będą chętniej z niej korzystać - ocenia Karol Spieglanin z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.

Ekologia a komunikacja publiczna

Jego słowa potwierdzają wyniki kolejnego z pytań badania. Jedynie 37 proc. z nas byłaby skłonna zapłacić więcej za bilet komunikacji publicznej, jeśli przewoźnik zdecydowałby się wymienić tabor na bardziej ekologiczny, ale już tylko 9 proc. zdecydowała się na odpowiedź na to pytanie "zdecydowanie tak". Argument ekologiczny nie ma większego znaczenia dla 42 proc. ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone na potrzeby "Horyzontów IBRiS 2023", które właśnie zakończyły się w Jastrzębiej Górze. Była to już druga edycja dwudniowego wydarzenia, będącego miejscem dyskusji oraz spotkań przedstawicieli biznesu, nauki i samorządów. Zostało zainaugurowane przez Fundację Instytut Badań Rynkowych i Społecznych rok temu. II edycja wydarzenia upłynęła pod znakiem rozmów o transformacji energetycznej, kryzysie klimatycznym, transporcie publicznym, urbanistyce oraz nastrojach i aspiracjach społecznych.

RadioZET.pl