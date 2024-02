Kim jest Ewa Wrzosek? Chce kandydować na stanowisko szefa Prokuratury Krajowej

Ewa Wrzosek w środowisku prawniczym nazywana jest często "wojowniczką". Prokurator niejednokrotnie sprzeciwiała się reformom sądownictwa wprowadzanym przez poprzedni rząd oraz głośno krytykowała postępowania Zbigniewa Ziobro. W kwietniu 2020 roku wszczęła śledztwo w sprawie legalności wyborów prezydenckich w czasie pandemii. To skończyło się dla niej postępowaniem dyscyplinarnym.

Ewa Wrzosek: pochodzenie, przebieg kariery

Ewa Wrzosek urodziła się 31 stycznia 1970 roku w Milanówku, mieście w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim. Jest prokuratorem należącym do niezależnego stowarzyszenia Lex Super Omnia. Do 2015 roku pracowała w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola. Była również wiceszefową Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz.

W kwietniu 2016 roku Ewa Wrzosek została szefową Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. To stanowisko straciła jednak po trzech miesiącach. Uważano wówczas, że powodem takiej decyzji może być fakt, iż prokurator należy do stowarzyszenia Lex Super Omnia, niezależnego od władzy Zjednoczonej Prawicy.

Ewa Wrzosek w styczniu 2021 roku została nagle przeniesiona do prokuratury w Śremie w Wielkopolsce. Zmiana ta odbiła się w mediach szerokim echem i została uznana poniekąd za „zesłanie”. Wrzosek trafiła wówczas do jednostki oddalonej o ponad 300 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania.

Ewa Wrzosek: postępowanie dyscyplinarne, Pegasus

O prokurator Ewie Wrzosek szczególnie głośno stało się w 2020 roku. Wówczas wszczęła bowiem śledztwo, które miało zbadać, czy ówczesne wybory prezydenckie nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego. Śledztwo zostało jednak umorzone po zaledwie trzech godzinach. Przeszło do historii polskiej prokuratury jako jedno z najkrótszych.

W kwietniu 2020 roku w związku właśnie ze wspomnianym śledztwem wszczęto przeciwko Ewie Wrzosek postępowanie dyscyplinarne i skierowano do SN wniosek o uchylenie jej immunitetu. Prokuratormiała już wówczas „na koncie” trzy inne, trwające postępowania dyscyplinarne. Ewa Wrzosek została zawieszona w czynnościach służbowych w grudniu 2022 roku.

Wcześniej, bo w listopadzie 2021 roku, Ewa Wrzosek złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa. Podkreśliła, że jej telefon był najprawdopodobniej inwigilowany przy użyciu systemu Pegasus.

„Koncern Apple przekazał mi dowody, że mój telefon był poddany działaniu Pegasusa. Jako prokurator, funkcjonariusz państwa, mam oczywiście świadomość, że takimi narzędziami organy powinny dysponować i używać, by zwalczać najpoważniejszą przestępczość. Ale brak zgody na niszczenie praworządności w Polsce nie jest żadnym przestępstwem” – tłumaczyła w rozmowie z tvn24.pl.

Zobacz również: Prok. Wrzosek ofiarą Pegasusa? Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa. "Jestem w szoku"

Ewa Wrzosek: przywrócenie do pracy

W 2023 roku Sąd Najwyższy przywrócił do pracy warszawską prokurator Ewę Wrzosek, a więc uchylił jej zawieszenie w czynnościach służbowych. „Rzecznik dyscyplinarny i sąd nie wykazały, co w czasie od pierwszego zawieszenia do chwili obecnej zostało wykonane, co uprawdopodabniałoby rzeczywistą konieczność przedłużenia okresu zawieszenia” – wyjaśniła wówczas sędzia Barbara Skoczkowska, uchylając postanowienie.

"Wreszcie Sąd Najwyższy dostrzegł to, że naruszono podstawowe prawo do obrony. W sposób intencjonalny odsunięto mnie od obowiązków służbowych i starano się niejako dopasować później argumenty prawne i merytoryczne, żeby usunąć mnie z prokuratury. Na szczęście zwyciężyło prawo i zwyciężyła sprawiedliwość" – skomentowała Ewa Wrzosek w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Ewa Wrzosek: Czy zostanie szefową Prokuratury Krajowej?

Prokurator Ewa Wrzosek zamierza ubiegać się o funkcję szefowej Prokuratury Krajowej. O konkursie na to stanowisko poinformował minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym Adam Bodnar.

"Zamierzam uczynić wszystko, żeby w końcu doszło do realnej zmiany w naszej pracy. Realnej poprawy w pracy urzędników i pracowników prokuratury, prokuratorów i ludzi którzy do nas przychodzą. Traktowania wszystkich z szacunkiem, wyeliminowania tragicznych warunków, w których pracujemy i obsługujemy interesantów, nadmiernego obciążenia obowiązkami z jakimi wszyscy: urzędnicy i prokuratorzy codziennie walczymy" – zaznaczyła w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.

Adam Bodnar powołał specjalny dziesięcioosobowy zespół, który oceni kandydatów.

Źródło: Radio ZET/Interia/tvn24.pl/Onet/PAP