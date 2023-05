Horror na przejściu dla pieszych. Tramwaj potrącił 12-latka

Sceny grozy rozegrały się w piątek około godziny 16 na al. Zwycięstwa w Gdańsku. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, tramwaj potrącił tam pieszego 12-latka. Chłopiec został przewieziony do szpitala. Mogą występować utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Gdańsk. 12-latek potrącony przez tramwaj. Chłopiec jest w szpitalu

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podinsp. Magdalena Ciska powiedziała, że "na miejscu pracują funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy ustalili, że na wysokości przystaniu tramwajowego na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 12-latka przez tramwaj".

- Pieszy został przewieziony do szpitala na badania. Policjanci wyjaśniają szczegółowo przyczyny i okoliczności tego wypadku - powiedziała Magdalena Ciska. O utrudnieniach w ruchu tramwajów poinformował na stronie internetowej Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

"Tramwaje linii 2, 3, 4 jadące w kierunku Lawendowego Wzgórza/Łostowic-Świętokrzyskiej od przystanku Wyspiańskiego do przystanku Dworzec Główny jadą objazdem ul. Jana z Kolna. W kierunku przeciwnym trasa bez zmian. Tramwaje linii 6, 9, 11, 12 jadące w kierunku Łostowic-Świętokrzyskiej/Lawendowego Wzgórza/Stogów od przystanku Politechnika do przystanku Dworzec Główny jadą objazdem ul. Jana z Kolna. W kierunku przeciwnym trasa bez zmian. Na trasie Opera Bałtycka - Dworzec Główny - Opera Bałtycka funkcjonuje autobusowa komunikacja zastępcza" - podano w komunikacie.

RadioZET.pl/PAP