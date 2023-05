Do wypadku w miejscowości Grodzisk – między Narewką i Lewkowem Starym – doszło we wtorek 2 maja po południu. Jak poinformowała podlaska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że starszy mężczyzna jadący rowerem w kierunku Narewki nagle zjechał na środek jezdni, gdzie uderzył w niego jadący w tym samym kierunku bus.

Grodzisk. Nie żyje rowerzysta. Zderzył się z busem

Rowerzysta zginął na miejscu. Busem kierował 58-letni mężczyzna. Był trzeźwy. Po wypadku policja zablokowała drogę od przejazdu kolejowego w Narewce do Grodziska. Ominąć to miejsce można przez miejscowości Leśna i Mikłaszewo. Mundurowi nie podali, jak długo mogą potrwać utrudnienia.

To nie jest jedyny we wtorek wypadek z udziałem osoby na rowerze w Podlaskiem. Nad ranem do potrącenia rowerzystki przez ciężarówkę doszło na drodze krajowej nr 66 niedaleko Bielska Podlaskiego. 55-latka trafiła do szpitala.

RadioZET.pl/PAP