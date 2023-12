Szymon Hołownia dostał od Marcina Prokopa i Doroty Wellman prezent: złoty przycisk z dzwonkiem, podobny do tego z "Mam talent". Prowadzący “Dzień Dobry TVN” żartowali, że może on pomóc Hołowni w okiełznaniu najbardziej rozgorączkowanych posłów.

Marszałek, odbierając prezent, wyjawił swój sekret. - Powiem wam teraz coś, czego nie powinienem mówić - zaczął, a potem opisał, jakie myśli towarzyszyły mu podczas najgorętszych momentów w Sejmie.

Hołownia w "DD TVN". Marszałek Sejmu zdradził swój sekret

- Jak mnie ci posłowie niektórzy doprowadzali już do szału, wiecie, co miałem ochotę zrobić? Jak oni tam stali, gorączkowali się, wyzywali mnie i krzyczeli, miałem ochotę wychylić się zza mównicy i powiedzieć: “panie pośle, pod mównicą znajduje się zapadnia. Za chwilę uruchomię ją przyciskiem, który znajduje się na mojej konsolecie” - i zobaczyć, jak zareagują, żeby wybić ich z krzyku i kakofonii, w którą popadają - opowiadał Hołownia. - Może się uda, może to będzie do uruchomienia - dodał, oglądając złoty przycisk.

- Jeśli państwo teraz myślą, że to jest żart: to nie jest żart. Rzeczywiście tam jest zapadnia. Pośle Suski, proszę uważać - pogroził palcem Prokop.

Źródło: Radio ZET/"Dzień Dobry TVN"