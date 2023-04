Horror w Zamościu. Oprawcy 16-latka puszczeni wolno

W czwartek Sąd Okręgowy w Zamościu rozpatrywał zażalenie obrońców ws. poprzedniego wyroku podejrzanych o śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka. Policja zatrzymała, a prokuratura postawiła zarzuty dwóm nastolatkom - rówieśnikom zmarłego Eryka - dziewczynie i chłopakowi. Czwartkowy wyrok sądu jest prawomocny i nie podlega już odwołaniom. Dwoje nastolatków, którzy są oskarżeni o "udział w śmiertelnym pobiciu" opuścili ośrodki wychowawcze.

Zamość. Zabójstwo 16-letniego Eryka. Oprawcy zwolnieni z wyroków

Do pobicia ze skutkiem śmiertelnym doszło ostatniego dnia lutego na ulicach Zamościa (woj. lubelskie) w rejonie osiedla Planty. Cztery podejrzane o to osoby zostały zatrzymane przez policję 1 marca: najstarszy to 17-letni chłopak, Dawid G.

Pierwszy wyrok sądu zakładał środek tymczasowy w postaci umieszczenia w okręgowym ośrodku wychowawczym dwóch osób: 16-letniego chłopaka i 16-letniej dziewczyny. Wyrok z czwartku, po apelacji obrońców nastolatków, złagodził środek tymczasowy do tymczasowego nadzoru kuratora sądowego.

17-latek usłyszał zarzut zabójstwa, w konsekwencji czego grozi mu do 25 lat więzienia. On na swój proces czeka w areszcie śledczym. "Trwają czynności procesowe" - dodaje prokurator Anna Rębacz, cytowana przez portal "Onet.pl".

Jak dotąd, policja ustaliła, że 16-letni Eryk szedł chodnikiem, gdy zaatakowała go grupka młodzieży. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Zatrzymani to 17-latka z gminy Stary Zamość, dwóch 16-latków i 1 17-latek z gminy Zamość, Stary Zamość i Nielisz.

RadioZEt.pl/Onet